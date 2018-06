Walter Kohl "Meine Mutter hat diesen Verrat nie verkraftet"

53, studierte Geschichte und Volkswirtschaft in Harvard und Wien. Er arbeitete als Investmentbanker in New York und als Controller für deutsche Unternehmen. Heute führt er gemeinsam mit seiner Ehefrau Kyung-Sook Kohl eine Firma in der Automobilindustrie und arbeitet als Coach. Zu seinem Vater Helmut, der bis 1998 Bundeskanzler war, hat er keinen Kontakt mehr. Seine Mutter Hannelore litt jahrelang an einer schweren Lichtallergie, ehe sie 2001 Selbstmord beging. Walter Kohl lebt in der Nähe von Frankfurt am Main und hat vier Kinder