Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es war, als Bildschirme den halben Schreibtisch einnahmen. Sie hatten ein enormes Hinterteil, dabei war der Bildschirm selbst gar nicht mal groß. Er war, wie ja auch die alten Röhrenfernseher, leicht nach hinten gebogen. So sahen Bildschirme aus, mein halbes Leben lang.

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Dann wurden die Monitore flach und immer größer. Eine flache Oberfläche, lernten wir Röhrenkinder, ist modern. Das galt bis vor Kurzem: Denn nun wölben sich die Bildschirme in die entgegengesetzte Richtung, nämlich nach innen. Nicht nur bei Fernsehern, sondern auch bei Computermonitoren. Neulich habe ich genau so einen auf dem Schreibtisch gehabt. Ein Riesending: den Curved Monitor Ultra Wide 38UC99 von LG. Eigentlich der Traum eines jeden Grafikers: Viele von uns arbeiten ja mit zwei Bildschirmen gleichzeitig. Auf dem LG-Monitor, der eine Bildschirmdiagonale von 95 Zentimetern hat, kann man bequem mehrere Fenster auf einmal öffnen zum Arbeiten, er bietet 14 unterschiedliche Split-Screen-Optionen an, verschiedene Eingangsquellen können dargestellt werden, auch PC und Mac. Die Auflösung des Bildschirms ist beeindruckend. Für Menschen, die sonst mit zwei Bildschirmen arbeiten, ist so ein großer gebogener Bildschirm sicher interessant. Aber mich hat das Gefühl, dass sich der Bildschirm um mich rumwickelt, gestört. Ich arbeite immer nur am Laptop. Ich will nicht total in den Bildschirm eintauchen, das hat mich ja auch an der Virtual-Reality-Brille gestört, die ich vergangene Woche vor Augen hatte. Im Büro haben wir eh nur einen einzigen Laptop, der leistungsfähig genug für so einen 4K-Bildschirm ist. Mein Laptop ist mit vier Jahren schon zu alt dafür. Aber ich bleibe ihm treu.

Technische Daten

Größe: 89,72 x 39,3 x 9,1 cm

Bildformat: 29:9

Native Auflösung: 3840 x 1600

Preis: 1.399 Euro