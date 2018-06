Die berühmtesten Puffärmel der Welt wurden im Jahr 1981 präsentiert – bei der Hochzeit von Prinzessin Diana und Prinz Charles. Das britische Designerduo David und Elizabeth Emanuel hatte für die Braut ein Kleid entworfen, das alles bot, was man sich an einer Aristokratin so vorgestellt hatte: Rüschen, Handstickereien, Pailletten, 10 000 Perlen – und eben riesige Puffärmel. Der glamouröse Auftritt Dianas löste damals einen Puffärmel-Boom aus.

Wenn man nicht gerade Prinzen heiratet, gibt es aber nicht viele Gründe, warum man Puffärmel tragen sollte: Sie sind unpraktisch, und darüber hinaus schmeicheln sie nicht der Linie des mühevoll optimierten Oberarms. Dennoch kann man sie immer wieder tragen. Zurzeit sieht man Puffärmel in eher angedeuteter Form in der Sommerkollektion von Céline.

Allerdings wurden Puffärmel, auch Keulenärmel oder Schinkenärmel genannt, noch nie aus praxisbezogenen Motiven getragen. Sie dienen traditionell der reinen Protzerei. Das machte in vergangenen Zeiten sogar Männer zu Puffärmelträgern. Wenn man sich alte Darstellungen von Landsknechten ansieht, jenen Spießgesellen, die als Söldnerheere im Dreißigjährigen Krieg Europa verwüsteten, so tragen sie darauf geschlitzte Kleidung mit ausladenden Stoffwallungen an Armen und Beinen. Das war im Gefecht bestimmt keine große Hilfe. Aber darauf kam es ja auch nicht an. Als Landsknecht musste man mit zwei Umständen umgehen: einem recht hohen Gehalt – denn das Verheeren ließen sich die Feldherren etwas kosten – und einem relativ kurzen Leben. Es galt also, möglichst viel Selbstdarstellung in kurzer Zeit zuwege zu bringen, daher investierte man in Stoff. Feine Stoffe waren teuer, und wer davon viel mit sich herumtrug, wurde bewundert.

Bei der Dame wurde der Puffärmel erst später populär. Seine größte Zeit hatte er im Biedermeier. Es war die Epoche der Restauration, die in Revolutionszeiten erstarkte Frau sollte wieder ihrer traditionellen Rolle zugeführt werden, nämlich sich der Häuslichkeit zuwenden und nebenbei den Wohlstand der Familie ausstellen. Also bekam sie Stoff umgehängt, wo es nur ging. Unterstützt wurde die optische Wirkung der Keulenärmel durch Korsette und Gestelle aus Fischbein. So war es möglich, die Blicke auf die voluminöse Armpartie der Frau zu lenken. Später wurde es still um den Keulenärmel, bis er in den achtziger Jahren ein furioses Comeback hatte. Heute weiß man, welch unglückliche Prinzessin Diana damals war – und all ihr Ungemach steckte schon in diesem monströsen Kleid. Es ist nicht zu spät, um aus der Geschichte zu lernen.

Foto: Peter Langer / Keulenärmel am Kleid von Céline