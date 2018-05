Louis Hotel, München Die günstigsten Zimmer in den besten Hotels

Meine Münchner Freunde, denen ich erzähle, dass ich eine Nacht im Louis Hotel schlafen werde, sagen alle ungefähr dasselbe: "Ah, wow, das ist doch das Hotel gleich am Viktualienmarkt." Und dann: "Da zahlst du natürlich auch für die Lage."

Das Louis Hotel liegt nicht einfach zentral. Es ist mehr als das. Ich bin Exil-Münchner und verbinde mit diesem Ort ein Gefühl von Heimat. Wenn ich in der Stadt bin, bestelle ich fast jedes Mal an einem der Stände auf dem Viktualienmarkt eine Bratwurstsemmel und ein Radler. Ich habe Fotos davon auf meinem Handy, die ich niemandem schicke. Es ist ein Ritual nur für mich.

Im Louis Hotel bleibe ich also für eine Nacht, im günstigsten Zimmer im vierten Stock. Ich finde es überraschend groß: der lange Flur, von dem rechts das Bad und die Toilette abgehen. Dann das Schlafzimmer mit Bett, einem Schrank mit Fernseher und Minibar, einem Schreibtisch und einer Sitzecke mit Sofa. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich einen Innenhof und schräg oben rechts die Spitze des Alten Peters, eines Wahrzeichens der Stadt. Ein Viertel-Postkarten-Blick sozusagen. Manche der teureren Zimmer haben einen Blick auf den Viktualienmarkt. Ansonsten sind die Unterschiede nicht groß.

Vermieden haben die Betreiber jede weiß-blaue München-Folklore. In einer Wohnzeitschrift würde man die Einrichtung eher mit "Zurück zur Natur" betiteln: Die Farben sind Braun (die Holzdielen am Boden, die Gardinen), Dunkelgrün (die Tagesdecke), Grau (die grobfaserige Stoffverkleidung des Holzschranks), Weiß (die Wände). Am Waschbecken im Bad steht eine kleine grüne Zimmerpflanze, doch nicht im Topf, sondern in einer Schüssel, man sieht die Erde und das Moos.

Der Luxus ist subtil. Der Fernseher ist nicht groß, die Matratze nicht dick, es gibt keine Regendusche. Dafür steht auf einem kleinen Kärtchen im Schrank, dass ich meine Schuhe bis drei Uhr morgens vor die Zimmertür stellen soll, dann werden sie poliert. Die Türen sind schwer und vermutlich teuer, wer ins Bad will, muss richtig ziehen. Ich bleibe bis zum Einschlafen im Zimmer und lese. Irgendwie ist dies keine Umgebung für einen Abend mit Weißbier und Fernsehen – eher für Kokosnusswasser und Rilke.

Am nächsten Morgen stehe ich um sieben Uhr auf. Auf dem Weg zum Frühstück nehme ich mir eine amerikanische Zeitung aus einem Regal in der Lobby. Das Frühstücksbuffet ist für Leute wie mich gemacht, die vor Mitternacht und vor allem nüchtern ins Bett gefallen sind: Welcher verkaterte Mensch hat Lust auf Chia-Pudding, Lachs-Sashimi und Grünkohl-Smoothies?

Nach dem Frühstück und dem Duschen betrete ich den Aufzug. Draußen scheint die Sonne. Ich drücke "Ausgang Viktualienmarkt".