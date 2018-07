Ich habe einen Traum Leslie Clio

Leslie Clio 30, ist in Hamburg geboren und zog 2010 nach Berlin, um ihre Karriere als Musikerin voranzubringen. Ihr Debütalbum bescherte ihr eine Echo-Nominierung. Die Single I Couldn't Care Less brachte den kommerziellen Durchbruch. Kürzlich ist ihr drittes Album Purple erschienen

Für mich sind Träume Ziele. Sie sollen Realität werden. Am Ende jeden Jahres schreibe ich einen Plan für das nächste. Das ist der erste Schritt, um meine Träume wahr werden zu lassen.

Von der Musik habe ich schon früh geträumt. Bei einem Malwettbewerb in der Vorschule zum Thema Berufswunsch habe ich mich auf einer Bühne gemalt. Das Bild habe ich vor ein paar Jahren wiedergefunden, heute hängt es in meinem Studio. Mein Glaube daran, dass es möglich ist, diesen Traum zu verwirklichen, musste damals allerdings erst noch wachsen.

Meine Kindheit war nicht einfach. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich noch klein war, mit zwölf ging ich auf ein Internat. Dort war ich eines der wenigen Kinder, die an den Wochenenden nicht nach Hause fuhren. Tagelang habe ich Musik gehört, Englisch gelernt und erste Songs geschrieben. Da ich nicht so viel elterliche Bestätigung erfahren habe, fehlte mir zunächst noch das Vertrauen in meine Fähigkeiten. Nach dem Abi bin ich zwei Jahre durch die Welt gereist. Ich wusste: Irgendwann wird das Universum mir das Zeichen geben, das ich brauche.

Und dann, als ich meine Oma in Hamburg besuchte, sprach mich eine Frau an und lud mich zum Casting einer Hamburger Musikschule ein – und tatsächlich bekam ich dort einen Ausbildungsplatz. Das positive Feedback von Dozenten und Mitschülern sagte mir: Ich habe das Zeug dazu, meinen Traum zu verfolgen.

Doch als dann 2013 mein erstes Album erschien, hatte ich das Gefühl, dass mir die Kontrolle über mein Leben entglitt. Eine Zeit lang war ich dann hypochondrisch, ständig hatte ich Angst vor Verletzungen oder Krankheiten. Die Dinge nicht kontrollieren zu können machte mir Angst. Nach meinem zweiten Album und der dazugehörigen Tour steckte ich endgültig in einer Krise. Ich hatte so viel gearbeitet, alles war so schnell gegangen. Ich war erschöpft und hatte keine Lust, ein weiteres Album aufzunehmen. Ich war 29 und dachte, mir läuft die Zeit davon. Es war Zeit für eine Metamorphose. Deshalb bin ich dann für einige Monate ins Exil nach Hawaii gegangen.

Inzwischen sind all diese Ängste verschwunden. Ich fühle mich als erwachsene Frau. In der Vergangenheit war ich ziemlich verbissen, ohne extremen Stress hatte ich nicht das Gefühl, etwas zu leisten. Ruhe, Gelassenheit, Stolz auf das Erreichte – all das musste ich erst lernen.

Der zweite Akt meines Lebens hat gerade erst begonnen. Und ich habe viele neue Träume, die auf ihre Umsetzung warten. Ich würde zum Beispiel gerne als Schauspielerin arbeiten. Oder ein Buch schreiben. Oder Lieder für andere Musiker. Ich bin davon überzeugt, dass diese Träume irgendwann wahr werden, wenn ich sie – ohne mich dabei unter Druck zu setzen – nur lange genug visualisiere und verfolge.

