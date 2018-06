Harald Martenstein Über Motten

Im Herbst wird wieder der "Ig-Nobelpreis" für skurrile Forschung vergeben, leider berichten unsere Medien zu sparsam darüber. 2014 wurde die Auszeichnung einem Forscherteam verliehen, das aus dem Stuhl von Säuglingen Wurst hergestellt hat. Fredrik Sjöberg wurde 2016 der Literatur-Ig-Nobelpreis für eine dreibändige Autobiografie verliehen, die fast ausschließlich von seiner Fixierung auf das Sammeln toter Stubenfliegen handelt. Freunde der skandinavischen Schreibschule werden sofort die Verwandtschaft zu Karl Ove Knausgård erkennen. Interessant ist die Erkenntnis, dass fast alle Säugetiere im Schnitt 21 Sekunden brauchen, um ihre Harnblase zu entleeren, Ig-Nobelpreis für Medizin 2014. Begeistert war ich 2016 auch von Ahmed Shafik und seiner vergleichenden Studie über die Wirkung des Tragens von Polyester-, Baumwoll- und Wollhosen auf das Liebesleben von Ratten und Männern.

Ich habe Lebensmittelmotten im Sommerhaus. Mir ist schon aufgefallen, dass da öfter mal ein Insekt an mir vorbeiflattert, mein Gott, auf dem Land gibt es das halt. Dann kam ein Handwerker ins Haus und schaute mich seltsam an, er sagte: "Macht Ihnen das nichts aus?" Erst da habe ich gemerkt, dass an den Wänden etwa 100 Motten saßen. Beim nächsten Besuch auf dem Land waren es schon 200.

Das Haus ist relativ sauber. In der Speisekammer war keine einzige Motte, mir ist ein Rätsel, wo die herkommen. Die Motten sehen nicht mal hässlich aus, sie setzen sich höflicherweise auch nicht auf dich drauf. Sie hocken dumpf herum wie zugedröhnte Bierzeltbesucher, geflogen wird fast nur abends. Sie sind unglaublich langsam, man kann sie einfach mit einem Papiertaschentuch von der Wand pflücken, ohne dass sie abhauen, sie zerfallen dann und verwandeln sich in eklige Schmiere. Einerseits denkt man: Gott kann unmöglich so etwas geschaffen haben. Auf der anderen Seite ist schwer vorstellbar, dass der strenge Prozess der Evolution ein so angreifbares und wehrloses Geschöpf hervorgebracht hat, nicht aber das Tier "Mitteleuropäischer Mottenfresser".

Ich habe an jedem Wochenende eine Stunde lang Motten von den Wänden gepflückt. Das brachte nichts, nächstes Mal waren es immer noch mehr. Ich habe Mottenfallen gekauft, in Anbetracht der Lage eine große Menge davon. Die Wände waren tapeziert mit klebrigen Fallen, die einen Sexuallockstoff aussenden, der leicht modrig riecht.

Am nächsten Wochenende klebten auf jeder Sexfalle drei bis acht Motten. An den Wänden aber saßen so viele, dass man die dort aufgehängten Bilder – Realismus, 20. Jahrhundert – kaum noch erkennen konnte. Sex interessiert Motten offenbar nur am Rande, dachte ich, trotzdem vermehrten sie sich. Der Hund hat einmal eine Motte gefangen und sie sofort angeekelt ausgespuckt. In diesem Moment fiel mir der Staubsauger ein.

Es ist supereinfach, die Motten aufzusaugen. Damit der Biomix stimmt, habe ich gleich noch ein paar Spinnen eingesaugt. Ich hatte Angst, dass die Motten aus dem Sauger wieder ausbrechen, deshalb habe ich eine Dose Gift gekauft und durch das Rohr Gift in den Sauger hineingesprüht. Am nächsten Tag waren wieder Motten da, aber höchstens ein Drittel der alten Menge. Nach jedem Saugen wurden es weniger. Und: Plötzlich waren auch die Fallen hoch frequentiert!

Motten ziehen offenbar den Geschlechtsverkehr mit einer echten Motte einer Ersatzbefriedigung vor. Die meisten nehmen Sexfallen folglich nur an, wenn es wenige echte Artgenossen gibt. Dies wäre ein schönes Thema für eine Nobelpreis-Studie.

