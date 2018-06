Neulich fiel mir auf, dass ich selbst auf dem Klo noch das Bedürfnis hatte, schnell mal ZEIT ONLINE zu checken. So geht es nicht weiter, dachte ich. Und besorgte mir ein Handy, mit dem man genau zwei Dinge tun kann: telefonieren und SMS schreiben.

Mirko Borsche ist Creative Director des ZEITmagazins und schreibt jede Woche die Kolumne "Unter Strom".

Ich scheine nicht der Einzige zu sein, dem es so geht. Sonst würde Nokia wohl kaum seinen Klassiker 3310 neu auflegen. Ich habe mir allerdings ein anderes Modell besorgt, das ebenfalls nicht mehr kann, aber, wie ich finde, hübscher aussieht – das war mir dann schon wichtig. Das MP01 von Punkt erinnert mich ein bisschen an den klassischen Braun-Taschenrechner, den ich hier neulich vorgestellt habe, deshalb gefällt es mir so gut. Eine Woche lang habe ich mein Smartphone gegen das MP01 eingetauscht. Die ersten drei Tage Entzug waren nicht leicht, aber danach hat mir nichts, absolut gar nichts gefehlt. Ich habe viel weniger telefoniert als sonst, weil ich nicht dauernd an dem Gerät rumgedaddelt habe und auf die Art gar nicht erst auf die Idee kam, dauernd Leute anzurufen. Stattdessen hatte ich plötzlich wieder viel öfter das im Blick, was um mich herum passiert.

Einmal bin ich mit dem Zug aus München rausgefahren und habe einfach nur aus dem Fenster geschaut. Da habe ich bei der Fahrt aus der Stadt raus gemerkt, wie viele neue Gebäude am Rand der Schienen mittlerweile entstanden sind ... Ich hatte einfach jahrelang nicht hingeschaut. Und noch ein Vorteil: Ich habe das Handy genau einmal aufgeladen, nämlich am Anfang.

Gut, wenn ich beruflich auf Reisen bin, ist es mir zu kompliziert, mit meinem Laptop ein Café mit WLAN zu suchen, um meine Mails abzurufen. Aber privat will ich jetzt so oft wie möglich das Smartphone zu Hause lassen. Und die ZEIT gibt es ja auch auf Papier.



Technische Daten

Größe: 11,7 x 5,3 x 1,5 cm

Gewicht: 88 g

Betriebsdauer aktiv: 5 Std.

Preis: ca. 260 Euro