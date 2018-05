Die großen Fragen der Liebe Warum hetzt er vor anderen gegen seine Ex?

Die Frage: Die Teenager Lara und Yannis waren verliebt. Sie wären es länger geblieben, denkt Lara, wenn Yannis nicht so mäkelig gewesen wäre. Eine Weile hat sie versucht, es ihm recht zu machen, ihn immer zu treffen, wenn er es wünschte, eine Freundin seltener zu sehen, die Yannis nicht leiden konnte. Ehe es zu einem richtigen Streit kam, hat sich Yannis getrennt – Lara sei einfach nicht die Richtige für ihn. Lara war traurig, berappelte sich aber und hielt Ausschau nach anderen Jungs. Dann entdeckt sie, dass Yannis sich in diese keimenden Freundschaften einmischt. Er behauptet im Bekanntenkreis, Lara sei kontaktgestört und beziehungsunfähig. Lara fällt aus allen Wolken. Es war doch Yannis, der sich trennen wollte! Warum versucht er, sie schlechtzumachen?

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Menschen können andere um ihr Gehalt oder ihren Sportwagen beneiden – das lässt sich sogar als ehrliche Form der Bewunderung verstehen. Viel schwerer zu begreifen ist der Neid auf Charaktereigenschaften. Da kann es um den Neid auf den Charme gehen, der es manchen Personen so viel leichter macht, Freundschaften zu knüpfen. Oder der Neid trifft die Freude, die andere haben und die einem selbst verwehrt ist. Zwischen Yannis und Lara scheinen diese liebenswürdigen Qualitäten ungleich verteilt. Lara hätte kein Problem damit, wenn ihr unzufriedener Ex eine neue Freundin findet, während es für ihn schwer erträglich ist, sich vorzustellen, dass Lara mit einem anderen Mann glücklich ist. Er vergisst seinen eigenen Anteil am Scheitern der Beziehung, hetzt gegen Lara und beneidet wohl auch den Mann, der Laras Vorzüge genießen kann.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Zuletzt erschien sein Buch "Die Seele des Psychologen. Ein autobiografisches Fragment" (Orell Füssli)

