Stilkolumne Stoff für den Wahlkampf

Einige Monate lang sah es so aus, als werde in Deutschland alles wieder so, wie es vor langer Zeit einmal war: Das Land schien einem sozialdemokratischen Kanzler entgegenzufiebern, der von Gerechtigkeit sprach. Davon, dass der kleine Mann auch ein Stück vom Kuchen verdient habe. Man hatte den Eindruck, es stehe eine neue sozialdemokratische Ära bevor – und wurde enttäuscht. Ein Revival erleben könnte im Wahlkampfjahr dagegen eine Mode-Ikone der SPD-Ära: die Cordjacke, die einmal jeder anständige Gewerkschafter trug, um seine Gesinnung zur Schau zu stellen. Die Luxusmode jedenfalls wäre bereit dafür – Cord war auf den Laufstegen dieser Saison in New York, Paris und Mailand allgegenwärtig. Marc Jacobs zeigte eine Jacke im Oversize-Look, Paul & Joe präsentierte eine Cord-Kombination in Apfelgrün, Sportmax setzt auf Dunkelblau. Und Prada hat in der Herbst-Kollektion etliche Cordhosen im Programm.

Das Gewebe mit den Längsrippen scheint auf den ersten Blick nicht zur High Fashion zu passen, dabei kommt es von dort. Cord gehörte einmal zum Kleidungsstil der Oberschicht. Der Name stammt aus dieser Zeit, als der Stoff im Französischen als corde du roi und im Englischen als cord of the King bezeichnet wurde. Ab dem 16. Jahrhundert wurde er in England als Kombination aus Wolle und Baumwolle produziert. Während des 17. und 18. Jahrhunderts schätzten französische und britische Aristokraten das samtähnliche Gewebe. Da Cord sehr widerstandsfähig ist, bevorzugte der Adel beim Sport Cordkleidung. Ende des 18. Jahrhunderts kamen in Manchester schließlich Webstühle auf, mit denen der Stoff in riesigen Mengen hergestellt wurde. Von da an entstanden immer häufiger Kleidungsstücke für robustere Zwecke, und Cord galt bald als typischer Arbeiterstoff.

Zwischendurch wurde er noch einmal von jenen wiederentdeckt, die nicht so schwer arbeiten mussten: Um 1900 herum avancierte die Cordhose zum Liebling der Pariser Intellektuellen, und einige Jahrzehnte später war sie bei Vertretern des Existenzialismus begehrt. Fortan war Cord ein Symbol der Anti-Establishment-Bewegung. Bei den jüngsten Cord-Kreationen wurde nicht der Look der Arbeiter, sondern der jungen Intellektuellen zum Vorbild genommen: Miuccia Prada etwa ließ sich in ihrer Herbst-Kollektion unverkennbar von studentischen Outfits der siebziger Jahre inspirieren.

Für die Studenten von heute dürfte eine Cordhose von Prada eher nicht erschwinglich sein. Es sei denn, am Ende sorgt doch ein SPD-Kanzler dafür, dass sie im Namen der Gerechtigkeit ein großes Stück vom Kuchen bekommen.

Foto: Peter Langer / Feine Mode aus robustem, sehr breitem Cord: Jacke von Sportmax