Harald Martenstein Über Sprachguillotinen

Im Deutschlandfunk war ein Interview mit dem Sprachwissenschaftler Jürgen Trabant zu hören. Er hat sich mit der Geschichte der politisch korrekten Sprache beschäftigt. Offenbar ist die politische Korrektheit in ihrer modernen Form ein Kind der Französischen Revolution. Es handelt sich um eine Idee der Jakobiner. Damals wurden zum Beispiel die Monate umbenannt. Monatsnamen wie "August" oder "Juli" erinnern an römische Kaiser, jede Erinnerung an die verdammenswerte Zeit der Kaiser und Könige sollte getilgt werden. Also hieß es fürderhin "Heißmonat", "Keimmonat" oder "Nebelmonat". Die Jakobiner haben übrigens auch die Guillotine als Argument in den politischen Diskurs eingeführt. Ein wichtiges Argument für die Guillotine war die soziale Gerechtigkeit. Die Strafe der Enthauptung ist vor der Revolution ein Privileg des Adels gewesen, und damit es in Frankreich sozial gerechter zugeht, sollte auch das gemeine Volk in den Genuss dieses Privilegs kommen.

Auch die Chancengleichheit hat also ihre Schattenseiten, mir sind da sofort die Bildungsreformen eingefallen. Im Namen der Chancengleichheit haben sie die Anforderungen fürs Abitur gesenkt – alle sollen das Abitur bekommen.

Bis vor ein paar Jahren konnte ein Kind durch Bildungsanstrengungen sozial aufsteigen, das Abitur war ein bisschen mühsam, aber es brachte echt was. Heute ist das Abitur in gewissen Bundesländern nur noch ein Indiz dafür, dass jemand im Multiple-Choice-Test die Kompetenz hat, zu googeln, ob die Hauptstadt von Frankreich Paris heißt, Pakistan, Pastasciutta oder Paragliding. Diese Reform, die zweifellos eine Art unblutige Enthauptung darstellt, bedeutet die Einführung der Guillotine in das Schulwesen.

Harald Martenstein Redakteur des Tagesspiegels zur Autorenseite

Zufällig lese ich gerade Die Welt von gestern, die Lebenserinnerungen von Stefan Zweig. Dieser wunderbare Autor war ein Wiener Jude, der sich 1942 im Exil umgebracht hat. Die Welt von gestern ist sein melancholisches Abschiedsbuch. Auch Zweig schreibt über Sprachverbote, im Wien um 1900. Federführend waren in diesem Fall nicht die Jakobiner, sondern ein ähnlich unduldsamer und ebenfalls heute immer noch aktueller Menschenschlag, die Puritaner.

In Stefan Zweigs Wien war es Frauen verboten, "Hose" zu sagen, sie mussten das Wort "Beinkleid" benutzen. Ziemlich schnell nutzte das Verbot sich ab. Die unerlaubten Gedanken, die Wiener Menschen bei dem Wort "Hose" offenbar in den Kopf kamen, tauchten nun mit der gleichen Zuverlässigkeit bei der Lautfolge "Beinkleid" auf. Ein neues Wort musste her, es hieß "die Unaussprechlichen". Dieses wirklich geniale Wort ist heute wieder frei, man kann das wiederverwenden, etwa, wenn politisch korrekte Wörter wie "Geflüchtete", "Inuit" oder "bildungsfern" sich abgenutzt haben, das wären dann alles "Unaussprechliche". Ein geflüchteter Inuit aus einer bildungsfernen Familie ist dann einfach ein unausgesprochener Unaussprechlicher mit einer unaussprechlichen Familie. Damit sollte die Sprachdebatte dann aber auch wirklich beendet sein.

Die Wiedereinführung von "Heißmonat" für August, immerhin war das alte Rom eine Sklavenhaltergesellschaft, dürfte an der Unzuverlässigkeit des Augustwetters und mangelnder Akzeptanz in der Bevölkerung scheitern. Ich schlage deshalb folgende neue Monatsnamen für den deutschen Sprachraum vor, von Januar bis Dezember: Matsch, Eisregen, Hochwasser, Sturm, Hoffnung, Mallorca, Warmregen, Schnaken, Wespen, Sauwetter, Depression, Jahresende.

