Sara Nuru "Seit mein Leben selbstbestimmter wurde, haben die Albträume aufgehört"

Sara Nuru ist 1989 in Erding geboren. Im Jahr 2009 siegte sie in der Castingshow Germany’s Next Topmodel. Ihre Eltern waren in den 1980ern aus Äthiopien nach Deutschland eingewandert. Nuru arbeitet als Model und engagiert sich für die Stiftung Menschen für Menschen

Es heißt ja, dass unser Unterbewusstes in den Träumen das Erlebte verarbeitet. Da ich häufig gruselige Träume habe, in denen ich am Rand einer Klippe stehe oder einem Familienmitglied etwas Schlimmes zustößt, versuche ich, mir nicht zu viele Gedanken über meine Träume zu machen. Es gibt eine Ausnahme: Über Jahre hatte ich Albträume, in denen ich meine Zähne verloren habe. Zum Beispiel musste ich husten und habe dabei blutige Zähne in meine Hand gespuckt. Den Geschmack von Blut hatte ich noch nach dem Aufwachen im Mund. Ich bin sofort zum Spiegel gegangen, um nachzusehen, ob noch alle Zähne da waren. Diese Träume hatte ich zeitweise täglich. Es war verstörend, ich bin sonst ein fröhlicher Mensch. Eine Freundin sagte, wenn man im Traum Zähne verliere, bedeute das, dass man nicht für seine Überzeugungen einstehe. Das hat mich sehr beschäftigt.

2014 habe ich mir dann eine Auszeit genommen. Ich wurde ja schon sehr jung in die Öffentlichkeit katapultiert, das war alles sehr aufregend, aber vieles hat mich überfordert oder entsprach mir nicht. Ich habe mich gefragt, was mir wichtig ist und wie ich wahrgenommen werden möchte. Danach habe ich mich von meiner Agentur getrennt und mich selbstständig gemacht. Seit mein Leben selbstbestimmter wurde, verliere ich nachts keine Zähne mehr, die Albträume haben aufgehört. Vielleicht hätte ich früher meine Freiheit einfordern sollen. Aber es war ja auch sehr verführerisch und komfortabel, mir wurde vieles abgenommen.

Seit ich 2009 begonnen habe, mich für die Stiftung Menschen für Menschen zu engagieren, die Hilfsprojekte in Äthiopien organisiert, träume ich häufig vom Heimatland meiner Eltern. Als Kind und Jugendliche war ich nur zweimal dort, erst mit der Stiftungsarbeit habe ich das Land kennengelernt und ein Gespür für das Leben und die Menschen dort entwickelt. Heute begreife ich auch meine Eltern besser, ihre Träume und warum ihnen in unserer Erziehung Bildung so wichtig war.

Wenn ich für die Stiftung dort bin, sind wir häufig stundenlang im Jeep unterwegs. Dann schweifen meine Gedanken ab, ich fühle mich wie in Trance. In meinen Tagträumen stelle ich mir vor, wie das Leben meiner Eltern vor ihrer Auswanderung war oder wie mein Leben aussehen würde, wenn sie nicht nach Deutschland gekommen wären: Unter welchen Umständen wäre ich aufgewachsen? Was für ein Mensch wäre ich heute? Dann wird mir wieder klar, dass ich großes Glück gehabt habe, dass ich in diesem Jeep sitze. Ich hätte auch eines der Kinder sein können, die am Straßenrand spielen. Als wir Kinder waren, hat meine Mutter wieder und wieder gesagt, wie sehr sie sich wünscht, dass wir Geschwister später beruflich zusammenarbeiten. Das war ihr großer Traum. Mir erschien das damals absurd und unrealistisch. Jetzt ist genau das eingetreten, zusammen mit meiner Schwester importiere ich Kaffee aus Äthiopien, gleichzeitig versuchen wir, Frauenprojekte vor Ort zu unterstützen. Dieser Traum ist wahr geworden, der Kreis schließt sich. Vielleicht hat Mama doch den siebten Sinn.

