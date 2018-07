Laura Wasser "Wenn Sie nicht mit Ihrem Mann schlafen, wird es eine andere tun"

ZEITmagazin: Frau Wasser, Ihnen saßen in diesem Büro in den vergangenen Monaten Hollywood-Stars wie Angelina Jolie oder Johnny Depp gegenüber, um sich scheiden zu lassen. Wie beginnen Sie typischerweise die Unterhaltung?

Laura Wasser: Für meine Mandanten ist der erste Besuch bei mir eine surreale Erfahrung: Sie geben ihren Wagen beim Parkservice ab, fahren mit dem Aufzug in den zwölften Stock, und ihnen wird plötzlich klar, dass sie verdammt noch mal wirklich beim Scheidungsanwalt gelandet sind. Ich habe keinen typischen ersten Satz, den ich aufsage, aber immer eine Packung Taschentücher hinter mir.

ZEITmagazin: Weinen Sie mit Ihren Mandanten?

Wasser: Nein. Das wäre unprofessionell. Ich fühle mit ihnen, aber ich bin keine Therapeutin. Ich lotse sie durch eine wirtschaftliche und juristische Transaktion. Es geht zwar um ihre Kinder, ihr Vermögen – aber wenn ich so emotional würde, dass ich weinen müsste, würde das meinem Mandanten schaden.

ZEITmagazin: Sämtliche Unterlagen auf Ihrem Schreibtisch sind umgedreht, sodass man nichts lesen kann. Wie viele der Namen würde ich sofort kennen?

Wasser: Ich vertrete im Moment ungefähr 50 Mandanten. 30 davon kennen Sie, würde ich sagen.

ZEITmagazin: Ein wahrer Schatz für einen Klatschreporter.

Wasser: Die meisten Fälle in diesen Unterlagen sind bekannt, aber ja: Von zehn Trennungen wissen Sie noch nichts.

ZEITmagazin: Beim Fotoshooting vor wenigen Minuten haben Sie mir Ihr Smartphone in die Hand gedrückt. Es hat ständig geklingelt. Hatten Sie nicht Angst, dass ich eine SMS von Angelina Jolie zu Gesicht bekomme?

Laura Wasser 49, ist in Los Angeles geboren. Ihre Eltern, beide Anwälte, gaben ihr den zweiten Vornamen Allison, damit ihre Initialen L. A. W. ergeben – übersetzt "Recht". Sie hat zwei Kinder und lebt in Hollywood

Wasser: Erstens machen Sie einen vertrauenswürdigen Eindruck. Und zweitens speichere ich meine Mandanten unter falschem Namen ein oder verwende nur ihre Initialen. In Zeiten von Social Media ist es die Aufgabe einer Scheidungsanwältin wie mir, die Fälle möglichst aus der Öffentlichkeit zu halten. Alle in der Kanzlei sind angewiesen, keine Informationen an die Presse zu geben. Ein Vorteil ist, dass in diesem Gebäude eine große Filmagentur angesiedelt ist, früher war der Fernsehsender HBO nebenan. Wenn ein Hollywood-Star unten am Empfang gesichtet wird, heißt das also längst nicht, dass er auf dem Weg zu mir ist.

ZEITmagazin: Warum geben Sie dieses Interview?

Wasser: Ich finde es wichtig für junge Menschen, vor allem für junge Frauen, zu sehen, dass es möglich ist, eine Karriere zu haben und nebenbei eine Familie. Deshalb spreche ich gerne über mich und meine Arbeit. Aber über meine Mandanten verrate ich natürlich nichts.

ZEITmagazin: Stimmt es, dass Sie mit dem Gründer von TMZ befreundet sind, Harvey Levin? Die wichtigste Klatsch-Website der Welt lebt davon, intime Details aus Hollywood zu veröffentlichen.

Wasser: Ich würde nicht sagen, dass wir befreundet sind. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Er ist ein liebenswerter Kerl. Wir haben nur sehr unterschiedliche Auffassungen davon, wie man mit dem Privatleben von Menschen umgeht. Ich nehme oft nicht ab, wenn ich seine Nummer sehe, weil ich weiß, dass er bloß neue Informationen von mir will, die ich nicht herausgeben möchte.

ZEITmagazin: Das wäre auch wirklich eine erstaunliche Freundschaft: Niemand kennt so viele Hollywood-Geheimnisse wie Sie.

Wasser: Vielleicht bin ich deshalb nicht mit ihm befreundet: Ich traue mir selbst nicht zu, immer dichtzuhalten!

ZEITmagazin: Kaum eine Hollywood-Ehe hält länger als ein paar Jahre. Woran liegt das?

Wasser: In Hollywood eine Ehe und Beziehung zu führen ist hart. Vor allem mit der Monogamie haben die Menschen hier Schwierigkeiten. Ich glaube, das liegt an der Lebensweise: Du triffst ständig neue Leute, den newer, better deal. Wenn du Schauspieler bist, verbringst du Wochen am Filmset, du bist nicht du, sondern spielst eine völlig andere Person. Hollywood, dieses Land der Fantasien, des Verkleidens, der Täuschung, macht es einem leicht, von Beziehung zu Beziehung zu springen.

ZEITmagazin: Welche Rolle spielt der Sex in Hollywood?

Wasser: Nach außen hin wirken die Beziehungen magisch und aufregend, die Fassaden glänzen. Aber das hat oft nichts damit zu tun, was hinter verschlossenen Türen abläuft. Ich erinnere mich an eine Mandantin, um die 40 Jahre alt, die mir erzählte, dass sie seit zwei Jahren keinen Sex mehr mit ihrem Mann hatte. Ich würde jedem Paar in einem solchen Fall raten, dringend darüber zu sprechen. Sonst landet man am Ende in einem Büro wie meinem. Es mag hart klingen, doch so ist es: Wenn du nicht mit deinem Mann schläfst, wird es eine andere tun.

ZEITmagazin: Die Nanny zum Beispiel.

Wasser: Ja, davon höre ich oft. Ist ja klar: Eine junge Frau ist bei Ihnen im Haus, die auf die Kinder aufpasst, während Ihre eigene Frau unterwegs auf einem Filmdreh ist. Es bauen sich Gefühle für die Nanny auf, bis etwas läuft zwischen Ehemann und Nanny. Mich ärgern die betrügenden Männer, aber auch die Nannys: Wenn du gebucht wurdest, um auf die Kinder aufzupassen, solltest du nicht mit dem Ehemann rumalbern.

ZEITmagazin: Könnte man nicht eine weniger attraktive Nanny einstellen?

Wasser: Aus diesem Grund gibt es hier ja auch Mannys: Männer, die auf die Kinder aufpassen. Aber dann dreht sich das Problem einfach um: Die Frauen fangen was mit den Mannys an. Genau wie mit den Tennislehrern und den Hauslehrern ihrer Kinder.

ZEITmagazin: Die laufende Scheidung von Angelina Jolie und Brad Pitt ist einer Ihrer prominentesten Fälle der letzten Zeit. Wie klärt sich eigentlich, wen von beiden Sie vertreten?

Wasser: Ich habe Angelina ja schon mal vertreten.

ZEITmagazin: 2003, als sie sich von Billy Bob Thornton scheiden ließ.

Wasser: Ich dürfte Brad Pitt also gar nicht vertreten, es gäbe einen Konflikt, denn ich weiß viel zu viel über Angelina Jolies Finanzen.

ZEITmagazin: Gab es einen Moment, in dem Angelina Jolie und Sie kurz gelacht haben über die Tragik, dass Sie beide wieder vereint waren in Ihrer Kanzlei?

Wasser: Nein. Es ist nicht lustig. Es ist auch eine völlig neue Situation bei ihr, eine ganz andere Beziehung. Man kann es kaum vergleichen. Natürlich geht es ein wenig vertrauter zu mit einem Mandanten, der schon mal da war. Aber es ist nicht so, dass ich so was sage wie: "Ich erinnere mich noch, als Sie letztes Mal ..."

ZEITmagazin: Was genau ist Ihre Aufgabe bei der Scheidung der beiden?

Wasser: Es gibt immer drei Dinge, die zu klären sind: Was ist mit den Kindern? Was passiert mit dem Vermögen? Und wie gehen wir mit Unterhaltszahlungen um? Ich arbeite mit Wirtschaftsprüfern zusammen, weil meine Mandanten und ihre Ex-Partner oft keinen Überblick über ihre Finanzen haben. Es geht um viele Details: Was soll mit den Ferienhäusern passieren, mit den Filmeinnahmen, den Uhren, dem Schmuck?

ZEITmagazin: Versuchen Menschen, ihr Vermögen zu verstecken, um weniger mit dem Ex-Partner teilen zu müssen?

Wasser: Es ist im Staat Kalifornien ziemlich schwierig, Geld oder Vermögen zu verstecken. Die beiden Streitparteien müssen ihr Vermögen unter Eid offenlegen. Wenn später entdeckt wird, dass jemand etwas verheimlicht hat, kann das die Schlichtung nichtig machen oder zu einer Geldstrafe führen. Ich kenne den Fall einer Frau, die beim Lotto gewonnen hat, davon aber niemandem erzählt hat aus Furcht, es könnte die Unterhaltszahlungen an sie verringern. Als es rauskam, verordnete der Richter, dass sie als Strafe den Lottogewinn an ihren Ex-Mann abtreten musste.

ZEITmagazin: Es ist also extrem wichtig, wirklich alle Informationen zu haben. Wenn Sie die haben, ziehen Sie dann vor Gericht?

Wasser: Nein, nach einiger Zeit setzen wir einen Schlichtungstag an: Ein pensionierter Richter, der Ex-Partner mit seinem Anwalt und mein Mandant kommen zu mir in die Kanzlei, und wir versuchen, einen Deal hinzubekommen.