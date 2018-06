eBay Weg damit!

"Aufblasbares Sofa", 40 Euro

Immer mehr Menschen fühlen sich in der Gegenwart von Besitz unwohl. Viel besser als Besitzen sei Erleben, finden sie. Man solle lieber auf einer Blumenwiese liegen, als sich ein Auto kaufen. Dieses aufblasbare Sofa war die vorerst letzte Anschaffung seiner Halterin. Sie kaufte es zu Übungszwecken: Um sich an ein Leben ohne Besitz zu gewöhnen, ließ sie jeden Montagmorgen die Luft heraus und verstaute das zusammengefaltete Ungetüm bis Freitagabend im Backofen. Jetzt aber hat sie den Ofen an die Nachbarin verschenkt, sodass das Sofa wieder in der leeren Wohnung herumsteht und verlangt, dass man auf ihm sitzt. Allein welche Ansprüche Besitz so stellt! Bloß weg damit.

"Sofa 3err / 2er", 50 Euro

Die Eigentümer dieses Sofas sind Opfer von Die Einrichter – Vorher/Nachher geworden. In dieser beliebten Privatfernsehsendung marschieren gut gelaunte Hausfriedensbrecher in krempelige Wohnungen ein, um dort einst gemütliche Räume in praktische Multifunktionszimmer ("MuFuZi") zu verwandeln. In diesem Fall ist das geblümte Sofa Barhockern gewichen, die sich leicht entfernen lassen, wenn der Raum als Yogastudio genutzt werden soll. Anstelle des Couchtisches ist eine Tischtennisplatte installiert worden, auf der auch das Abendbrot serviert wird. Damit sich die Bewohner noch heimisch fühlen, hat man ihnen ein Wand-Tattoo mit Rosenmuster hinterlassen.

"Couch Vintage 50erR 60er 70er", 100 Euro

Hinter dieser Anzeige steckt eine gekränkte Ex-Freundin, die aus Rache die Wohnung ihres Verflossenen leer räumt, während der mit seiner neuen Flamme auf Studiosus-Reise ist. Alles, was verschwinden soll, hat sie zwecks besserer Übersicht mit einem "WEG"-Post-it markiert. Die Dringlichkeit der Beschreibung "ACHTUNG SCHNELLER VERKAUF. NOTVERKAUF!!!" lässt vermuten, dass das Ende seines Bildungsurlaubs bevorsteht. Schlagen Sie jetzt zu, oder werden Sie Zeuge eines epischen Liebesdramas, in dem die in flagranti erwischte Möbeldiebin eine Schlacht mit den Sofakissen anzettelt, die in einem leidenschaftlichen Kuss beider Parteien auf dem Fischgrätparkett gipfelt.

"Sitzgarnitur", 10 Euro

Warum verkauft man ein Sofa in "toller und seltener Nierenform", wie dieses angepriesen wird? "Selten" ist natürlich ein Verkaufstrick. Möbeldesigner lassen sich ständig von Innereien inspirieren. Der Panton Chair windet sich wie ein Dickdarm. Von der Seite betrachtet, hat Arne Jacobsens Egg Chair verblüffende Ähnlichkeit mit einem Magen. Und die Rückenlehne von Fritz Hansens Stapelstuhl? Sieht aus wie eine Gebärmutter. Eingeweide sind in der Designwelt echt totaler Mainstream. Der Eigentümer dieses Nierenmöbels möchte endlich ein Sofa besitzen, das sonst niemand hat. Zurzeit träumt er von einem Modell in Form des Berliner Flughafens Tegel.

"Chaiselongue Samtbezug blau", 120 Euro

Bis auf einen "tiefen Kratzer" sei diese Chaiselongue in einem "top Zustand", so die Beschreibung. Bei einer Chaiselongue handelt es sich um ein Ein-Personen-Sofa, dieses wurde von seinen bisherigen Besitzern schichtweise genutzt. Aber wie schwer es ist, ein bequemes Sofa zu räumen, weiß jeder, der schon mal nachts vorm Fernseher eingeschlafen ist. Mitbewohner eins sah sich zudem berechtigt, das Sofa länger zu besetzen als Mitbewohner zwei, weil der sich nie an den Putzplan hielt. Der Streit endete in einer Rauferei auf dem Sofa, das sich dabei erwähnten Kratzer zuzog. Jetzt schmollen die Kontrahenten in ihren Zimmern. Putzpläne machen einfach alles kaputt.

"Sofalandschaft", 750 Euro

Einmal wollten vier vor Selbstüberschätzung strotzende Millennials zusammen die beste WG der Welt gründen. Als Grundpfeiler ihrer Gemeinschaft wurde eine geräumige Sofalandschaft herangeschafft, auf der man gemeinsam Netflix gucken und Apps gegen den Klimawandel erfinden wollte. Allerdings war es gar nicht so einfach, sich zu viert auf eine Netflix-Serie zu einigen. Als dann auch noch ein iPhone in einer Sofaritze "verschwand", war es um den WG-Frieden geschehen. Das Sofa steht für 750 Euro zum Verkauf, was viel klingt, aber unsere vier Millennials haben trotz Philosophie-Bachelor nur befristete Halbtagsstellen bekommen und brauchen echt dringend Kohle.