Gesellschaftskritik Über naive Malerei

Wir haben die Karriere von Britney Spears in den vergangenen Jahren ein wenig aus den Augen verloren, die verlief einfach zu unübersichtlich. Tritt sie noch in ihrer eigenen Las-Vegas-Show auf? Hat sie den nächsten Verkaufsrekord gebrochen? Oder ist sie mal wieder in einer Entzugsklinik? All das wussten wir nicht, als wir jüngst in einem kurzen Video auf dem Promi-Spotting-Kanal VIP daily erfuhren, dass die Interpretin der Welthits "Baby One More Time" und "Lucky" soeben künstlerisches Neuland betreten hat: Britney Spears malt jetzt. Schaut man sich das Video an, stellt man sogleich fest, dass die 36-Jährige so den Pinsel führt, wie sie bisher durch ihre Bühnenshows gewirbelt ist: leicht bekleidet und in aufreizender Pose. Ein Kameraschwenk verrät dann, was im künstlerischen Prozess entstanden ist: ein Diptychon aus Blumen und geschwungenen bunten Linien. Jeder 14-Jährige aus der Malschule Bad Oldesloe hätte das vermutlich besser hinbekommen. Die Häme im Netz war der Neu-Malerin gewiss, Tenor: Gerhard Richter kann einpacken, Britney da Vinci übernimmt!

Sometimes you just gotta play!!!!!! 🤓😜💋💅🏻👩‍🎨🎨👯👗👛👒👠🦄🦋🐠🌹💥💥 Ein Beitrag geteilt von Britney Spears (@britneyspears) am 13. Okt 2017 um 11:53 Uhr

Das Video kam dadurch in die digitale Welt, dass Spears selbst es auf Instagram postete. Warum macht sie das? Warum gibt ein Weltstar etwas von sich preis, von dem er weiß, dass er sich damit dem Spott des Internets aussetzt? Die Kombination aus Outfit und künstlerischer Qualität rief doch geradezu danach. Erste Lösung des Rätsels: Spears zeigt Größe und macht sich über sich selbst lustig. Zweite Lösung: Purer Exhibitionismus, denn Spears hatte noch nie Scheu davor, ihre Abstürze öffentlich zur Schau zu stellen. Beide Antworten sind falsch.

Spears ist eine Frau, die nur das "Ganz oben" und das "Ganz unten" kennt: Die jüngste Sängerin, die je auf dem Walk of Fame in Hollywood verewigt wurde – und entmündigt auf Antrag der eigenen Eltern. Eine Mutter, die ihre Kinder nur unter Aufsicht besuchen durfte. Eine Ex-Ehefrau, die das Verlassenwerden nicht verkraftet, dem Alkohol verfällt und sich den Kopf kahl rasiert. Die bewusst zur Schau gestellte naive Malerei macht aus einer Frau der Extreme einen Durchschnittsmenschen: Schaut her, sagt das Doppelbild aus Blumen und Linien, ich kann genauso wenig malen wie ihr da draußen.

Aber das macht mir nichts. Je mehr ich bin wie ihr, umso besser geht es mir. Auf den bunten Bildern der Britney Spears verschmilzt der Superstar mit seiner Fangemeinde.