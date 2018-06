Ich habe einen Traum Franco Cuneo

Franco Cuneo 74, führt das Restaurant Cuneo nahe der Reeperbahn in dritter Generation. Zu seinen Gästen gehörten schon in den sechziger Jahren Künstler und Schauspieler. Mittlerweile leitet seine Tochter Franca das Lokal mit ihm

Das Cuneo ist 112 Jahre alt, und es ist von Träumern für Träumer gemacht. Mein Großvater hat sich damit den Traum erfüllt, selbstständig zu sein. Mein Vater führte es als Treffpunkt für Seeleute weiter. Als ich ein Kind war, hat er mich mit Visitenkarten zum Hafen geschickt, die haben wir an den Schiffen verteilt. Mit 13, 14 hatte ich also den Wunsch, zur See zu fahren. Das habe ich mir abenteuerlich vorgestellt, aber das ist relativ schnell verflogen. Ich muss festen Boden unter den Füßen haben. Ich möchte aussteigen können, wenn ich will.

Einen Traumberuf hatte ich nie, wollte eigentlich überhaupt nicht arbeiten. Nach meiner kaufmännischen Lehre habe ich sofort gekündigt, ich fühlte mich so eingeschlossen im Büro. Dann war ich Vertreter für Olivetti. Als ich 21 war, ist mein Vater gestorben, und ich stand vor der Wahl: Entweder ich übernehme das Restaurant, oder es geht nicht weiter. Damals kamen kaum Gäste. Ich habe ernsthaft überlegt aufzuhören. Ich hatte schon Bewerbungen geschrieben. Und dann hatte ich einen Traum, so zwischen Nacht- und Tagtraum, der immer wiederkam, mit immer mehr Einzelheiten: wie die Leute hier hereinkamen, mit der Zeitung in der Hand. Vorne ein Raum, wo sie sich trafen; hinten ein Raum, wo man essen konnte. Eine Eingebung: Das ist meine Chance, etwas zu gestalten. Von da an habe ich mich voll mit dem Restaurant identifiziert.

Mit 25 habe ich davon geträumt, mit 55 eine Trattoria in Italien aufzumachen. Ich sah die Trattoria genau vor mir, sie sah aus wie die im Dorf meiner Großmutter in der Nähe von Genua: die gleiche Veranda, der gleiche Holztisch vor der Tür, eine Boccia-Bahn, zwei schöne Mädchen, die Panini machen und Espresso. Mich selbst sah ich vor der Tür sitzen, Hose mit Hosenträgern, Hut auf dem Kopf, kariertes Hemd. Dann wurde ich 55, ich war etwas krank und merkte, dass es wichtig ist, Beziehungen zu haben, wie ich sie im Laufe der Jahrzehnte aufgebaut hatte. Ehemalige Studenten waren plötzlich Anwälte oder Chefärzte, ich rief irgendwo an, und die sagten: "Cuneo? Da habe ich in meiner Jugend doch immer getanzt. Komm her, wir machen die Untersuchung sofort." Da hab ich mir gesagt, nee, du kannst nicht nach Italien, wo dich niemand kennt.

Heute ist mein Wunschtraum, dass es meinen Kindern gelingt, ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Dass meine Tochter es schafft, dieses Lokal weiter so zu führen, wie sie es jetzt macht, ohne gesundheitliche Schäden. Für mich selbst? Ich bin glücklich.

