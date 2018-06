Hamburger Bars Mit Plüsch und Bömmeln

Kenny B., 75, und Dan Dombrowe, 44, vereinen 80 Jahre DJ-Erfahrung

Kenny B.: Ich kam 1979 zum ersten Mal nach Hamburg, als Musiker. Horst Fascher, der früher hier den Star-Club machte, hat meine Band aus London hergebracht. Er schickte uns ein Jahr auf Tournee, überall in Europa. Als wir zurückkamen, habe ich mir Hamburg richtig angeguckt und gedacht: Hier bleibe ich. Die Stadt ist so weltoffen, überall gab es gute Musik zu hören. Fascher hat mir eine Wohnung besorgt und einen Vertrag bei CBS. In den achtziger Jahren hatte ich dann auch einen Club, das Third World.

Dan Dombrowe: Einer der Soul-Clubs schlechthin.

Kenny: Kennengelernt haben wir uns aber auf einer Party, die Dan im Mojo-Club gemacht hat.

Dombrowe: Ein gemeinsamer Freund hatte mir von Kenny erzählt. Es gibt nicht viele Soul-DJs in Deutschland, die so viel Erfahrung haben wie er, nächstes Jahr wird er sein 50-jähriges DJ-Jubiläum feiern. Ich mein 30-jähriges.

Information Der Baltic Soul Weekender findet am Weißenhäuser Strand statt (20.–22. 4. 2018), er ist Hamburgs größte Soul-Party

Kenny: Kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, besuchte ich Dan in seiner More Soul Show, bei Radio Tide. Seither machen wir sie jeden Donnerstag ab 14 Uhr zusammen.

Dombrowe: Bevor ich nach Hamburg kam, hatte ich in England studiert, Mitte der neunziger Jahre. Da war ich am Wochenende immer auf den Soul-Weekendern, Partys mit Northern Soul. Das ist eine eigene Musikrichtung, die sich im Norden von England entwickelt hat, die DJs spielen ganz rare Stücke von Soul-Musikern aus den USA, die B-Seiten der Singles. Ich wollte so was nach Deutschland bringen. Seit zwölf Jahren veranstalten wir den Baltic Soul Weekender, er findet zwar am Weißenhäuser Strand statt, aber weil die meisten aus Hamburg kommen, kann man sagen, dass das die größte Soul-Party der Stadt ist. Für Soul ist Hamburg eine gute Stadt. Generell für Musik. Dadurch, dass es wegen des Hafens so viele Einflüsse verschiedener Kulturen gibt, entwickelten sich viele verschiedene Stilrichtungen. Nehmen wir das Portugiesenviertel, wo auch viele Brasilianer sind, da gibt es eine besondere Soul-Jazz-Szene, die man in keiner anderen Stadt finden würde.

Kenny: Die Reeperbahn hat natürlich auch eine Entertainment-Industrie hervorgebracht. Sie zieht seit Jahrzehnten Leute aus der ganzen Welt an, es geht ja nicht jeder in den Stripclub, sondern die Leute wollen auch tanzen.

Dombrowe: Noch in den siebziger Jahren waren auf der Reeperbahn vor allem Männer unterwegs. Das hat sich zum Glück verändert und hat das Verruchte etwas rausgenommen, jetzt ist es eine Vergnügungsmeile. Dadurch, dass es so viele Kupplerkneipen gab mit Plüsch und Bömmeln, die dann ausstarben, waren Räume da für die ersten Clubs. Diese Bars sind sehr nah dran am Stil der Blaxploitation-Filme der siebziger Jahre, wo auch alles plüschig und puffig war. Das passt einfach zum Soul.