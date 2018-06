Pasta mit Kartoffeln hört sich zugegebenermaßen an wie Pizza mit Pommes, aber Moment! Kartoffeln sind streng genommen ein Gemüse, oder nicht? Sie enthalten neben Kohlenhydraten alle möglichen Nährstoffe. Dieses Gericht hier ist also in Wirklichkeit eine Gemüsepasta. Wem das zu viel Wunschdenken ist, der kann sich einfach daran erfreuen, was passiert, wenn zwei sehr stärkehaltige Lebensmittel aufeinandertreffen: Es ist ein Fest! Großzügig und cremig, genau das Richtige nach einem nervigen Tag. Man kann nun mal in Essensfragen den Italienern blind vertrauen, nicht dagegen den hochnäsigen Deutschen, denen es ja nur peinlich ist, dass sie Kartoffeln so sehr lieben.

Zwiebel fein schneiden, in Olivenöl dünsten, gut salzen. Kartoffeln in kleine Würfel schneiden und dazugeben. Rosmarin sehr fein hacken oder den Zweig im Ganzen lassen und zu den Kartoffeln geben. Außerdem Tomatenmark und die Rinde vom Parmesankäse hinzufügen.

Gleichzeitig gesalzenes Wasser für die Pasta aufsetzen. Eine Kelle von dem Wasser zu den Kartoffeln geben, pfeffern. Bei geschlossenem Deckel und mittlerer Hitze 20 Minuten köcheln lassen oder bis die Kartoffeln weich sind. Währenddessen hat man die Pasta im Salzwasser gegart. Sie wird zwei Minuten vor Ende der Garzeit mit einem Schaumlöffel in den Topf mit den Kartoffeln gehoben, man gießt noch eine Kelle von dem Kochwasser dazu. Alles zwei Minuten lang zusammen köcheln lassen, sodass die Flüssigkeit leicht andickt, währenddessen rühren. Dann die Parmesanrinde und eventuell den Rosmarinzweig herausnehmen. Den geriebenen Parmesan unterheben und vielleicht noch mal schwarzen Pfeffer darübergeben.

Pasta mit Kartoffeln (Pasta e patate)

Zutaten für 3 Personen: 1 kleine Zwiebel, Olivenöl, Salz, 400 g Kartoffeln, 1 Rosmarinzweig, 1 EL Tomatenmark, 200 g kurze Pasta, 40 g Parmesan plus Rinde, schwarzer Pfeffer