Samy Deluxe Netzwerk Deluxe

Samy Deluxe 39, arbeitet gerade an seiner neuen EP Deluxe Edition, die dieses Jahr noch erscheinen soll

"In Hamburg ist der Punkrock-Einfluss sehr präsent, dieses linke Lebensgefühl: sich gegen das Spießertum auflehnen, Randale machen, Wände beschmieren. Das hat mich als junger Mensch sehr geprägt. Als Teenager habe ich in der Roten Flora aufgelegt, Dub, TripHop und entspannten Rap, die Leute haben einfach zu der Musik gechillt. In anderen Städten sind Rapper in Untergrund-Clubs aufgetreten oder in schicken Läden, in denen man kokste. Bei uns hing man im Pudel Club ab oder in der Roten Flora. Alles war weniger prätentiös. Hamburg ist einfach krass real, was das angeht.

Das ist vielleicht auch der Grund, warum im Hamburger Hip-Hop immer mehr Selbstironie lag als im Hip-Hop anderer Städte. Die Stuttgarter Hip-Hopper vom 0711Büro haben sich tierisch ernst genommen, ihre Videos vermittelten: Wir sind so cool! Bei uns herrschte eher die Meinung: Wir sind cool, aber irgendwie sind wir auch Spinner. Das Gesamtpaket an Einflüssen, die mich geprägt haben, hat viel mit der Haltung anderer Hamburger Künstler zu tun. Meine Mentoren waren die Beginner, speziell Jan Eißfeldt, den wir Eizi nannten.

Eizi ist etwa ein Jahr älter als ich. Ich habe ihn kennengelernt, als ich 17 war. In den ersten Jahren habe ich ihm jeden neuen Song auf Kassette vorbeigebracht, sein Feedback bekommen und einfließen lassen. Er hat anfangs sogar unser Management übernommen, dann kam sein Album Bambule raus, und er wusste, er konnte nicht mehr gleichzeitig Superstar und Manager sein.

Ich habe ihm viel zu verdanken, vor allem am Anfang, als kein Label bei uns angebissen hat. In Hamburg sah es so aus: Dendemann war der Storyteller, Fünf Sterne deluxe waren die verrückten Hip-Hopper mit Punkrock-Attitude, die Beginner hatten diesen Eizi-Faktor – die markante Stimme mit melodiösen Hooks. Ich war der beste Rapper, live transportierte sich meine Energie – aber konnte man das vermarkten? Wir von Dynamite Deluxe hatten kein klares, greifbares Image. Aber Eizi hatte die Vision. Er sagte: 'Ey, fuck, wir machen das selber.' Wir haben das Demotape mit ihm selbst produziert und bei Konzerten von der Bühne verkauft.

Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, sogar am selben Innenhof gewohnt in Eimsbüttel, also Eimsbush, wie wir sagten. Zehn Jahre lang kamen die krassesten Künstler in Deutschland aus Eimsbush. Wenn ich einen Auftritt hatte, ist Eizi mitgekommen, oder Das Bo hat Back-up gemacht. Aus Spaß, ohne Gage zu kriegen, einfach nur weil es der Spirit war, sich gegenseitig zu unterstützen.

Heute passiert das seltener, das Gemeinschaftsgefühl ist einige Jahre verloren gegangen. Klar, das ist auch der natürliche Lauf der Dinge: Wir waren damals Anfang 20, hatten den ganzen Tag nichts anderes zu tun außer Musik machen. Irgendwann hatte jeder Familie oder Kinder oder andere Verpflichtungen wie ein Restaurant oder ein Business.

Erst in diesem Jahr gab es wegen des neuen Beginner-Albums eine Renaissance. Ich war viel mit ihnen unterwegs, nur um bei ein paar Songs auf die Bühne zu kommen, ohne einen eigenen Gig, ohne Gage. Ich wohne jetzt etwas außerhalb von Hamburg, Jan pendelt zwischen Hamburg und Berlin. Wenn man in Hamburg ist, unterstützt man sich: Ich bin bei ihren Konzerten dabei, die Beginner waren bei meinen Tour-Terminen in Hamburg zu Gast. Da war dieser gemeinschaftliche Spirit wieder da.

Wenn ich heute die 187 Strassenbande sehe, finde ich viel dieser Hamburger Hip-Hop-Realness wieder: Sie machen miteinander Musik, sie sind mit Sprühern vernetzt. Gut, sie sind halt eine richtige Straßenbande: Sie chillen nachts auf den Straßen von Altona, St. Pauli und der Schanze, man trifft sie auch nur beim Abhängen auf der Straße oder beim Rumfahren. Das ist ihr Ding. Unser Ding war damals viel mittelständischer, die meisten der Eimsbush-Jungs sind in bürgerlichen, teilweise recht wohlhabenden Familien aufgewachsen. Aber die 187-Jungs sind super am Connecten, und sie zollen Respekt in alle Richtungen: an die Künstler, die vor ihnen kamen und nach ihnen. Ein Netzwerk zu haben ist für eine langfristige Karriere besser, als nur dem nächsten Hype hinterherzuhetzen.

Gerade habe ich mit der jungen Hamburger Rapperin Ace Tee an ihrer EP gearbeitet. Das ganze Ding ist in meinem Studio entstanden, ich habe mitproduziert. Ich bin immer erpicht darauf, Leuten Feedback zu geben, wenn sie danach fragen, ich möchte Wachstum fördern. Viele Leute sagen, dass ich aus ihnen etwas rauskitzle, was verborgen war. Ich bin jetzt 39, doppelt so alt, wie ich war, als ich mit Rap anfing. Heute kann ich jungen Künstlern anbieten, was andere mir hier früher gegeben haben."