Abiturzeugnis JUNI

Viva Sandberg, 17, geht in die 12. Klasse des Brecht-Gymnasiums, einer Hamburger Privatschule.

Ich freue mich auf mein Abitur, finde es aber auch ein bisschen beängstigend. Denn bisher war immer alles geregelt, und es war mir immer klar, worauf ich hinarbeite: auf das nächste Halbjahr, die nächste Klasse, das Abitur. Nach meinem letzten Schultag am 29. Juni wird die Zukunft nun ungewiss.

An guten Tagen habe ich Spaß daran, die Zeit nach dem Abitur zu planen. Ich will nicht sofort studieren, sondern ein Jahr Pause machen, nach Asien oder Südamerika gehen und etwas Sinnvolles tun. Zum Beispiel dabei helfen, ein zerstörtes Dorf oder eine Schule wieder aufzubauen.

An schlechten Tagen würde ich am liebsten anfangen zu heulen – aus Angst davor, mich für den falschen Lebensweg oder das falsche Studium zu entscheiden. Unsere Lehrer sagen, wir müssten jetzt entscheiden, was wir für den Rest unseres Lebens machen wollen.

Mein größter Wunsch fürs nächste Jahr ist: Sicherheit. Ich will mir sicher darin sein, dass das, wofür ich mich entscheide, das Richtige ist.

Ich freue mich auch darauf, irgendwann zu Hause auszuziehen und ein eigenes Leben anzufangen. Vor allem freue ich mich darauf, meine erste Wohnung selbst zu streichen. Alles wird an den Wänden sichtbar sein – auch die Fehler, die ich beim Malern mache.

Ich weiß noch nicht, was später mein Beruf sein wird. Es soll auf jeden Fall etwas sein, bei dem ich mit dem Herzen dabei bin. Etwas, mit dem ich mich auch nach Feierabend beschäftigen will.