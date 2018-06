Ausstellung im Museum Ludwig APRIL

Hague Yang, 45, ist in Seoul geboren. 1999 war sie an der Städelschule in Frankfurt am Main Meisterschülerin bei dem Bildhauer Georg Herold. Yang ist bekannt für ihre raumgreifenden Installationen.

Ich habe mich damit abgefunden, ständig unterwegs zu sein. 1994 kam ich nach Deutschland, um an der Städelschule Freie bildende Kunst zu studieren. Jetzt lebe ich sowohl in Berlin als auch in Seoul. In beiden Städten habe ich ein Atelier. Ich bin aber gerade dabei, das Atelier in Seoul aufzulösen. Das Betreiben beider Ateliers war ein Kraftakt, und es war nahezu unmöglich, ausreichend vor Ort zu sein.

Gerade bereite ich mich auf eine große Werkschau im Museum Ludwig in Köln vor, sie wird am 18. April eröffnet. Außerdem werde ich mit dem Wolfgang-Hahn-Preis der Gesellschaft für Moderne Kunst am Museum Ludwig ausgezeichnet. Es trifft sich gut, dass Ausstellung und Preisverleihung zur gleichen Zeit stattfinden. Die Werkschau ist meine erste Überblicksausstellung und die bisher größte. 120 Arbeiten von 1994 bis heute werden dort präsentiert. Die Ausstellung trägt den Titel ETA. Der Begriff steht für estimated time of arrival, also "geschätzte Ankunftszeit". Ich verstehe diesen Begriff als Metapher: Wir leben in einer transitorischen Zeit, sind ständig unterwegs, auch mental. Vieles ist ungewiss, das ist schmerzhaft und spannend zugleich. Mir geht es darum, den Zustand des mentalen und physischen Unterwegsseins zu würdigen.