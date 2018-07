Harald Martenstein APRIL

So eine Jahresvorschau wird von langer Hand vorbereitet. Vor vielen Wochen fragte mich mein Redakteur, was ich zum Thema "2018" beizutragen hätte. Ich sagte, dass 2018 ziemlich viele Frauen runde Geburtstage feiern oder gefeiert hätten, für die ich als junger Mensch geschwärmt habe. Romy Schneider 80, Claudia Cardinale 80, Christiane Hörbiger 80, Cathérine Deneuve und Cornelia Froboess 75, Grace Jones 70. Dann kam die Sexismusdebatte mit all den Aufschreien, und jetzt ist das natürlich ein wahnsinnig kompliziertes Thema geworden.

Ehrlich gesagt: Für Hörbiger und Deneuve habe ich gar nicht wirklich geschwärmt, so als Frauen. Ich fand und finde lediglich, dass es sehr gute Schauspielerinnen sind. Sie sehen auch gut aus. Das meine ich wirklich nicht abwertend. Christian Lindner und Emmanuel Macron sehen auch gut aus. Das steht in jedem gottverdammten Porträt. Oder der junge Al Pacino, das war doch ein schöner Mann. Hörbiger und Deneuve wirkten aber zu kühl und makellos für meinen Geschmack. Ich mag mehr das Warmherzige, Unperfekte. Das einzig Unperfekte an Cathérine Deneuve ist die Tatsache, dass sie einen Song mit Joe Cocker aufgenommen hat. Das ist, als ob Al Pacino als Wrestler gegen Hulk Hogan angetreten wäre, es passt nicht. Romy Schneider hätte ich gerne als große Schwester gehabt, mit der ich die Nächte durchgeraucht, durchgetrunken und durchdiskutiert hätte, bis uns im Morgengrauen der fürsorgliche Alain Delon mit einem dreifachen Espresso wieder auf die Beine hilft. Conny Froboess fand ich süß – ohne jeden Hintergedanken! Später habe ich gelesen, dass ihr Management immer streng darauf geachtet hat, dass sie unschuldig wirkt und auf keinen Fall sexy. Bei mir hat es funktioniert.

Der einzige Fall, für den ich mich wohl rechtfertigen muss, ist Claudia Cardinale, sie hat am 15. April Geburtstag. Ja, ich habe unkeusche Gedanken im Zusammenhang mit Claudia Cardinale gehabt. Mehrmals. Und das Schlimmste dabei ist, dass ich sie nicht mal für eine überragende Schauspielerin gehalten habe, sie war nicht so gut wie Deneuve, obwohl Der Leopard und Spiel mir das Lied vom Tod zu meinen Lieblingsfilmen gehören. Was hätte ich gemacht, wenn ich ihr Regisseur gewesen wäre? Ich hätte Angst gehabt und versucht, mich nicht zu blamieren.

Ich muss ein Geheimnis über uns Männer verraten. Es gibt unter uns viel mehr Schüchterne und Ängstliche als Raubtiere. Manche haben Angst vor Zurückweisung, andere halten sich für unattraktiv oder langweilig, vor allem im Vergleich mit dieser tollen Frau, andere fürchten das sexuelle Versagen, wieder andere sind zu stolz zum Balzen. Nicht selten sagen Frauen über ihren Partner: "Es hat ewig gedauert, bis er endlich kapiert hat, dass er mich ansprechen soll." Viele von uns leiden unter der gesellschaftlichen Konvention, dass wir den ersten Schritt tun sollen. Wir würden es sehr begrüßen, wenn es endlich andersrum läuft. Wenn uns in Zukunft hin und wieder eine Frau die Hand auf das Bein legt und fragt, ob sie uns ihr Poesiealbum zeigen darf, würden wir das entweder super finden oder eine höfliche Absage formulieren, aber auch dann würden wir uns geschmeichelt fühlen. Das ist die peinliche Wahrheit, wir wären gern Sexobjekte. Kann man, ab 2018, die Rollen nicht einfach umdrehen? Klar, Frauen, die sich verhalten wie Harvey Weinstein, würden auch wir zum Kotzen finden; über Frauen, die sich verhalten wie Rainer Brüderle, würden wir als Gentlemen den Mantel des Schweigens breiten, und alles, was 30 Jahre zurückliegt, hätten wir längst vergessen, großes Ehrenwort.