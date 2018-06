"The OA" FEBRUAR

Es gibt wenige Dinge im Leben, auf die man sich verlassen kann – aber wer ein Fan der Star Wars- Filme ist, der ist im Vorteil. Der weiß zum Beispiel schon jetzt, wo er in zwei Jahren sein wird, am 19. Dezember 2019: nämlich im Kino. Denn an diesem Tag startet Episode IX, das steht fest. Was steht sonst noch fest? Wenig – der Film hat zum Beispiel keinen Titel, man weiß nicht wirklich, wer alles mitspielen wird, über die Handlung ist nichts bekannt (was daran liegt, dass die Dreharbeiten noch nicht begonnen haben). Aber den Starttermin – den gibt es schon.

Darin liegt einer der großen Unterschiede zwischen dem Kino und dem Fernsehen: Ob Fernsehsender, Netflix oder Amazon – kaum einer verrät weit im Voraus, welche Serien wann starten werden. Damit treiben sie Menschen regelrecht in den Wahnsinn.

Denn früher, da war es ja so: Jede Woche lief eine Folge der Lieblingssendung im Fernsehen, selber Tag, selbe Uhrzeit, und irgendwann war die Staffel vorbei, aber man konnte sicher sein, dass es ungefähr in einem halben Jahr weitergehen würde. Meistens war die Reihenfolge aber auch völlig egal, denn das sogenannte serielle Erzählen hatte noch nicht das Fernsehen erobert; jede Folge erzählte eine abgeschlossene Geschichte. So gab es bei Miami Vice zwar wiederkehrende Motive, zum Beispiel den Überschurken Esteban Calderone, aber im Grunde genommen war es egal, ob man als Erstes Folge drei der Staffel zwei sah und danach die Folge sechs der Staffel eins. So schaut man heute nicht mehr Serien, vor allem deshalb nicht, weil Streamingdienste wie Netflix sofort alle Folgen einer Staffel anbieten. Deshalb weiß Netflix auch, dass Ende Oktober 2017 über 300.000 User am ersten Tag des Starts der zweiten Staffel von Stranger Things alle neun Folgen hintereinander gesehen haben.

Matthias Kalle 42, ist stellvertretender Chefredakteur des ZEITmagazins. Seit er ein Kind war, ist der Fernseher für ihn eine Sehnsuchtsmaschine.

Menschen, die auf diese Art und Weise Serien schauen, verlangen nach immer mehr Stoff. Ihre Dosis müssen sie regelmäßig erhöhen, sonst werden sie nervös, gehen ins Kino oder lesen am Ende noch ein Buch. Die Macher der Serien wissen das – und liefern nach. Immer mehr und immer schneller, und dabei scheinen sie Probleme mit den Startterminen zu bekommen.

Denn während man noch relativ präzise den Starttermin der dritten Staffel von Stranger Things benennen kann (es wird, vertrauen Sie dem ZEITmagazin, der 26. Oktober 2018 sein, also der Freitag vor Halloween), fällt dies bei den Serien, auf die ich wirklich warte, etwas schwerer: Die vierte Staffel der großartigen Dystopie-Serie Black Mirror wird wohl noch Ende 2017 bei Netflix starten, die zweite Staffel von Westworld im Frühjahr 2018 (an einem Sonntag auf HBO, am Tag danach dann auf Sky). Aber am sehnlichsten warte ich auf die zweite Staffel der Netflix-Serie The OA (sie wird im Februar ausgestrahlt, wahrscheinlich ab dem 16.). The OA fanden sehr viele Leute sehr merkwürdig – und ich weiß nicht, was mit diesen Leuten nicht stimmt.

In The OA geht es um eine 28-jährige Frau namens Prairie Johnson, die sieben Jahre lang verschwunden war und plötzlich wieder auftaucht. Sie war blind und kann jetzt wieder sehen, auf ihrem Rücken hat sie unzählige Narben, aber sie erzählt ihre Geschichte niemandem – außer fünf Menschen, Außenseitern. Und gemeinsam werden diese Menschen am Ende der ersten Staffel ein kleines Wunder vollbringen.

Viele hielten The OA für Esoterik-Kitsch und meinten, dass das alles ziemlich unglaubwürdig sei. (Wobei "unglaubwürdig" als Kriterium für eine Serie schon relativ unglaubwürdig erscheint: ein Chemielehrer wird Drogenboss? Die Welt ist voller Zombies? Bran kann zwar die Vergangenheit sehen, weiß aber nicht, dass Jon Schnees Eltern verheiratet waren?) Und – ja – es geht um Übersinnliches, um Fantastisches, um Engel. Aber vor allem geht es um das Leben und darum, wie man es vor dem Bösen schützen kann. Wenn man sich auf diese Serie einlässt, dann berührt sie das Herz, dann wird man am Ende der ersten Staffel heulend auf dem Sofa sitzen. The OA ist ein Schock, ein Stich, und ich hoffe darauf, dass den Machern mit der zweiten Staffel etwas Ähnliches gelungen ist.

Andere hoffen vor allem auf die achte Staffel von Game of Thrones – die werden jedoch noch länger warten müssen als ich. Die wird nämlich erst 2019 starten. Aber voraussichtlich noch vor dem neunten Teil von Star Wars .