Deutschlandkarte Zukunftsdörfer

Karte: Gemeinden mit bis zu 3.000 Einwohnern, die 2010, 2013 oder 2016 mit dem Preis "Unser Dorf hat Zukunft" ausgezeichnet wurden.

Im oberbayerischen Hirnsberg leben 88 Menschen. Um das Dorf zu verschönern, pflasterten die Einwohner den Platz vor der Kirche, mehr als 800 Stunden verbrachten sie damit. Belohnt wurden sie dafür voriges Jahr mit der Goldmedaille des Bundeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft", ausgerichtet vom Landwirtschaftsministerium. Bayern gibt sich gern traditionsreich, mit der Zukunft hat es aber auch kein Problem: Neben Hirnsberg gewannen seit 2010 fünf weitere bayerische Dörfer die Goldmedaille, bundesweiter Rekord. Der Wettbewerb findet seit 1961 statt, früher hieß er "Unser Dorf soll schöner werden", zuletzt wurde er alle drei Jahre ausgeschrieben. 2007 blickten wir an dieser Stelle schon einmal auf die Gewinner. Klar wird jetzt: Der Osten hat aufgeholt. Damals gab es in Brandenburg keinen Sieger, mittlerweile wurden die Einwohner mit zwei Gold- und zwei Silbermedaillen belohnt. Die Dörfer überzeugten mit der Restauration von Gutshäusern oder der Pflege von Alleen. Bevor es 2020 in die nächste Runde geht, sollten sich die Brandenburger vielleicht von den Bayern ein paar Tipps geben lassen.

Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft