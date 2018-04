Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Ich habe vor einigen Wochen schon erzählt, dass ich im Spätsommer mit dem Fahrrad auf den Kopf gestürzt bin. Ich hatte Glück, mir ist nichts passiert. Seitdem suche ich nach einem guten Fahrradhelm.

Nachdem mir der LED-Helm mit den eingebauten Blinkern nicht gefallen hat, habe ich den Airbag-Helm Hövding 2.0 ausprobiert. Die Idee ist toll: Man legt ihn sich wie eine Krause um den Hals. Bei einem Sturz geben Sensoren Alarm, und der Helm bläst sich wie ein Airbag auf. Es sieht dann aus, als säße man beim Friseur unter der Trockenhaube. Der Helm hat Akkus – wenn die nicht aufgeladen sind, funktioniert er nicht. Dasselbe gilt, wenn ich vergesse, den Kontakt vorne am Hals zu schließen. Weil der Helm auf hohe Geschwindigkeiten und Erschütterungen reagiert, wird empfohlen, ihn nicht zum Mountainbiken zu benutzen. Irgendwie hat mich das aber auch im Straßenverkehr beunruhigt. Was mache ich, wenn sich das Teil plötzlich über meinem Kopf aufbläst? Trotzdem finde ich den Airbag-Helm alles in allem gut für die Stadt.

Nur blinken kann ich mit ihm nicht – wie mit dem anderen Helm, den ich letztens ausprobiert habe. Doch auch dafür habe ich eine Lösung gefunden: die Blinkerhandschuhe von Sure Sports. Man tippt mit der Fingerkuppe kurz irgendwo drauf, auf den Lenkergriff zum Beispiel oder den Daumen, und der Finger blinkt. Strecke ich auf dem Fahrrad meinen Arm dann nach links oder nach rechts, sehen die Autos mein Blinken. Der einzige Nachteil ist, dass man für die Handschuhe Mini-Batterien braucht, die nicht aufladbar sind. Nach einer Weile merkte ich übrigens, dass ich den Blinkerhandschuhen nicht nur auf dem Fahrrad viel abgewinnen konnte, sondern auch anderswo. In der Bar zum Beispiel, um den Barkeeper mal kurz auf mich aufmerksam zu machen.

Technische Daten Airbag-Helm Hövding 2.0:

Gewicht: 635 g

Auslösezeit: 0,1 sec

Preis: 259 Euro

Technische Daten Blinkerhandschuhe von Sure Sports:

Größen: XS bis XXL

16 LEDs: batteriebetrieben

Preis: 29,99 Euro