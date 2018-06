Wochenmarkt Kekse zum Verschenken

Gemein, dass alle immer über Weihnachten schimpfen. Es ist doch ein so schönes Fest, immerhin geht es um Liebe und Essen und ein süßes Baby, was will man mehr? Aber ich verstehe schon, es ist natürlich der Geschenkewahn, der einem so zusetzt. Schließlich kauft man in diesen vorweihnachtlichen Wochen nicht nur für sich selbst Krempel, den man nicht braucht, sondern auch noch für sämtliche Familienmitglieder, mit denen man dann, quasi zur Belohnung für all den Stress, mehrere Tage in überheizten Räumen verbringen darf, um sich sehr wahrscheinlich mit ihnen zu streiten. Zu erstgenanntem Problem habe ich eine Idee: Backen Sie diese Kekse – sie schmecken würzig und süß und gar nicht nach Weihnachtsmarkt. Packen Sie sie in schöne Tütchen, und verschenken Sie sie an Ihre Lieben. Mehr gibt’s nicht dieses Jahr: nur Zucker, Sorgfalt und kostbare Zeit, die man in diese Kekse gesteckt hat. Ich bin gespannt auf die Reaktionen, übernehme allerdings keinerlei Verantwortung.

Den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Blech mit Backpapier auslegen. Butter und Zucker mit dem Rührgerät gründlich verrühren. Den Sirup hinzufügen. Mehl, Backpulver, Zimt, Ingwer und Muskatnuss gut vermengen, zur Butter-Zucker-Mischung hinzufügen. Dann Eigelb und Milch hineinrühren und alles zu einem Teig kneten. Den Teig ungefähr einen halben Zentimeter dick ausrollen. Jetzt die Plätzchen ausstechen. Dafür kann man Ausstecher nehmen, aber auch einfach ein Glas, das man umgedreht in den Teig drückt. Die Plätzchen auf dem Blech verteilen. Ungefähr 12 Minuten lang backen. Man sollte den Ofen zum Ende der Backzeit im Auge behalten, weil die Kekse leicht verbrennen.

Für die Glasur Schokolade langsam schmelzen, zum Beispiel in einer Schüssel über heißem Wasser. Sobald die Kekse etwas abgekühlt sind, tunkt man sie zur Hälfte in die weiche Schokolade. Zurück auf das Blech mit Backpapier legen und mehrere Stunden trocknen lassen.

Ingwer-Schokoladen-Plätzchen

Zutaten für ein Blech: 70 g weiche Butter, 80 g brauner Zucker, 3 EL Zuckerrübensirup, 250 g Mehl, ½ TL Backpulver, 2 TL Zimt, 1 TL gemahlener Ingwer, ¼ TL gemahlene Muskatnuss, 1 Eigelb, 2 EL Milch, 150 g dunkle Schokolade (70 Prozent Kakaogehalt)