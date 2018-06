Der offene Liebesbrief, den Lilly Becker ihrem Ehemann Boris Becker gerade zum 50. Geburtstag in der Boulevardzeitschrift Bunte schrieb, war ein Liebesbrief, der noch einmal besonderer Würdigung bedarf. Lange Zeit dachte man ja, Lilly Becker kenne sich nur mit klassischer Rollenverteilung sehr gut aus. Nun die Sensation: Lilly Becker kennt sich auch in klassischen Textgattungen aus. Sie beherrscht vor allem den Liebesbrief, das vom Aussterben bedrohte Genre.

Liebesbriefe sollten die Welt des Adressaten für einen Moment stillstehen lassen. Schon dieses oberste Gebot hat sie meisterlich befolgt, indem sie schrieb: "Du hast meine ›Gebrauchsanweisung‹ gelesen und verstanden." Kann es ein schöneres Kompliment, eine schönere Metapher geben? Die meisten Menschen geben ja schon bei Kurzanleitungen auf, weil heutzutage alles intuitiv verstehbar sein muss. Nicht so Boris Becker!

Außerdem muss ein Liebesbrief unbedingt aufzählen, was genau man an seinem Partner liebt und schätzt. Im Alltag vergisst man das oft genug. Ein pauschales "Du bist so toll" hilft niemandem weiter. Auch diese Aufgabe ist ihr vortrefflich gelungen: Lilly Becker schwärmt von dem Durchsetzungsvermögen ihres Ehemannes, seiner Liebe und seinem Vertrauen sowie all den materiellen Zuwendungen wie "luxuriösen Reisen im Privatjet, eleganter Designermode, noblen Autos oder exklusiven Veranstaltungen". Diese Aufzählung ist keineswegs als oberflächlich zu verstehen, sondern trägt dazu bei, dem Brief eine ehrliche Note zu verleihen. Ehrlichkeit ist das Fundament eines Liebesbriefs!

Gekonnt verwies Lilly Becker zudem auf die ersten Momente ihrer Liebe, das Kennenlernen "in einer Pizzeria in Miami". Kitschige Floskeln hat sie nur einmal eingesetzt: "Du hast mir ein Leben geschenkt, von dem wahrscheinlich alle Mädchen träumen." Das ist gut dosiert.

Facebook-Kommentare und WhatsApp-Nachrichten kann ja heute jeder schreiben, der wie Lilly Becker 1976 geboren ist. Gute Liebesbriefe hingegen sind ein Nischen-Können. Sie hätte es sich auch leicht machen können. Den Screenshot einer Emoji-Nachricht hätte die Bunte sicher auch veröffentlicht. Aber nein, Lilly Becker hat sich Mühe gegeben, die richtigen Worte für das zu finden, was ihre Liebe ausmacht. Sie hat sogar riskiert, sich öffentlich zu blamieren. Das verdient keine Häme, sondern Respekt.