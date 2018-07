Transgender Endlich im richtigen Körper

3/12

Als Kind betete Jay jede Nacht zu Gott, in der Hoffnung, endlich als Junge aufzuwachen. Und nicht als Junge im Körper eines Mädchens. Er sei ein klassischer Transgendermann, sagt Jay, 59. Wie seine langjährige Partnerin Eleanor, eine LGBTIQ-Aktivistin, hat er schlimme Diskriminierungen erlebt. Jay, der an Brustkrebs erkrankt war, wurde zum Beispiel anstelle einer Operation die Einweisung in die Psychiatrie in Aussicht gestellt. New York City, New York, 2015 New York, 2015