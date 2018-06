Wochenmarkt Der Grünkern des Nahen Ostens

Was ist das, "Freekeh"? Ich weiß zwar nicht genau, wie man das Wort ausspricht, kann aber sagen: Es bezeichnet ein Getreide, nämlich Weizen, der unreif geerntet und dann geröstet wird, weshalb er ein bisschen rauchig und nussig schmeckt. Vom Prinzip her ist Freekeh der Grünkern des Nahen Ostens. Wer keinen türkischen oder arabischen Lebensmittelhändler um die Ecke hat, kann für dieses Rezept also Grünkern verwenden. Der Freekeh macht aus der Hühnersuppe eine sämige Angelegenheit, ein Gericht für die Tage zwischen den Jahren, wenn man sich etwas zu satt fühlt, aber trotzdem etwas Wärmendes, Gemütliches essen will. Das Rezept stammt aus dem Kochbuch Palestine on a Plate der Autorin Joudie Kalla. Nun ist Palästina natürlich nicht einfach irgendein Land, weshalb das Buch für manche "Palästinensische Autonomiegebiete on a Plate" heißen müsste. Aber es spricht sicher nichts dagegen, die schönen Gerichte daraus nachzukochen, ohne eine fundierte Meinung zu Jerusalem und der Zweistaatenlösung zu haben.

Das Huhn in einem großen Topf mit kaltem Wasser aufsetzen, in das man außerdem eine geviertelte Zwiebel, leicht angedrückte Kardamomkapseln, Lorbeer und Salz gibt. Deckel auf den Topf setzen, Wasser einmal zum Kochen bringen, dann die Hitze herunterschalten, sodass die Flüssigkeit köchelt. In 45 Minuten das Huhn gar kochen. Zwiebel und Gewürze mit einem Schaumlöffel aus dem Fond entfernen. Fond abgießen und beiseitestellen. Wenn das Huhn etwas abgekühlt ist, das Fleisch von den Knochen zupfen. Eine Bemerkung zum Thema Huhn: Ich habe die Suppe mit einem Bio-Suppenhuhn gekocht, das hat nicht geschmeckt, und dann habe ich es mit einem Maishähnchen probiert, was köstlich war. In dem großen Topf die zweite Zwiebel fein gehackt in Olivenöl andünsten. Freekeh dazugeben, kurz mitdünsten, dann mit dem Hühnerfond ablöschen. Freekeh in 20 bis 25 Minuten gar kochen. Hühnerfleisch in die Suppe geben, um es noch mal zu erhitzen. Würzen mit Zimt, Muskat und Pfeffer. Man kann Joghurt zur Suppe essen, aber ohne schmeckt sie auch.

Hühnersuppe mit Freekeh

Zutaten für 5 Personen: 1 Huhn (ca. 1,3 kg schwer), 1,5 l Wasser, 2 mittelgroße Zwiebeln, 4 Kardamomkapseln, 1 Lorbeerblatt, 1 TL Salz, etwas Oliven- oder Sonnenblumenöl, 200 g Freekeh, 1 TL gemahlener Zimt, 1 TL gemahlene Muskatnuss, 1 TL gemahlener schwarzer Pfeffer, etwas griechischer Joghurt