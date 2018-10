Deutschland Talsperren

Deutschland ist ein wasserreiches Land – dass das Trinkwasser einmal ausgehen könnte, muss niemand fürchten. Auch Talsperren sorgen dafür, dass jederzeit welches aus dem Hahn kommt. Warum befinden sich die meisten auf unserer Karte in der Mitte des Landes? In den Mittelgebirgsregionen zwischen Eifel und Erzgebirge gibt es weniger Grundwasser als im Norden und im Süden. Hier ist auch das Hochwasser der Flüsse ein größeres Problem, Talsperren mildern die Schäden. Viele wurden bereits Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut, oft in der Nähe von Städten, weil diese stark wuchsen und die Industrie immer mehr Wasser brauchte. Die größte Anlage ist die Bleilochtalsperre in Thüringen, die die Saale auf 28 Kilometern staut und unvorstellbare 200 Millionen Kubikmeter Wasser speichern kann. Nach einem katastrophalen Saale-Hochwasser Ende des 19. Jahrhunderts wurde sie ab 1926 errichtet. Talsperren erzeugen auch Strom, und manche können sogar Energie speichern. Trotzdem werden heute kaum mehr welche gebaut, sie sind ein zu schwerer Eingriff in die Landschaft.



Recherche: Anton Dorow

Quelle: Deutsches Talsperrenkomitee, Matthias Quaißer