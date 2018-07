WLAN-Lautsprecher Mirko Borsche steuert einen WLAN-Lautsprecher und stößt auf Musik aus der Hölle

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Ich habe vor Kurzem ja einen dieser neuen Lautsprecher getestet, mit denen man reden kann, den Google Home Mini. Ich war eher mittelbegeistert. Die Sprachsteuerung hat noch nicht so richtig gut funktioniert. Deshalb habe ich mir den Sonos One Smart Speaker bestellt. Auch mit ihm kann man sich unterhalten, mithilfe des Amazon-Programms Alexa. Wir haben im Büro zu dritt einen Tag lang versucht, die Box ordentlich zum Laufen zu bekommen, und sind als Nicht-Technik-Profis gescheitert. Das Problem ist, dass man sich erst mal bei verschiedenen Diensten anmelden muss, um die Box überhaupt gut benutzen zu können. Die Box ist über WLAN mit dem Internet verbunden. Doch ohne einen Amazon-Account hat man auch kein Alexa, also keine Möglichkeit, der Box zu sagen, dass sie ein Lied auf YouTube abspielen soll. Man kann theoretisch Songs über den Musikdienst Spotify laufen lassen, aber dafür braucht man zunächst einmal einen Spotify-Premium-Account. Ich finde das ziemlich bevormundend.

Als wir uns dann einmal zu dritt unterhalten haben, ging plötzlich zum ersten Mal die Musik an. Aus dem Nichts. Es lief eine eineinhalbstündige Playlist aus der Hölle: Erst ging es mit Hulapalu von Andreas Gabalier los, dann kam Clueso. Wir merkten, dass die Box eine richtig gute Qualität hat – der Sound an sich klang super. Wir lachten – und versuchten natürlich herauszubekommen, wer so einen schlechten Musikgeschmack hat. Wir telefonierten mit jedem, der sich in letzter Zeit in unser WLAN eingeloggt hatte – es musste ja ein Kollege mit einer Spotify-Playlist gewesen sein, die aus wundersamen Gründen plötzlich bei uns lief. Wir fanden nie raus, wer das war. Keiner wollte sich zu Clueso bekennen.

Technische Daten:

Größe: 161,45 x 119,7 x 119,7 mm

Gewicht: 1,85 kg

Features: Amazon Alexa integriert

Preis: 229 Euro