Hundefrisuren Fellower

© Crayola Mode

Labradoodle

Dieser Mischlingshund aus Königspudel und Labrador passt hervorragend in unsere Zeit, da er besonders für Allergiker geeignet ist. Er ist also für Halter bestimmt, die auf die Frage nach irgendwelchen Unverträglichkeiten nicht langweilig den Kopf schütteln müssen. Der Labradoodle verstreut keine Haare und bietet umso mehr Möglichkeiten für eine ansprechende Frisur. Gerne trägt er das Haupthaar leicht getrimmt und den Pony dabei keck über die Augen gekämmt. Das schafft einen etwas cool-unzugänglichen Look, besonders bei gleichzeitig heraushängender Zunge. Wer den Labradoodle-Look trägt, signalisiert seinem Umfeld, dass es bei ihm noch etwas zu entdecken gibt (was nicht unbedingt stimmen muss).

© Crayola Mode

Saluki (Persischer Windhund)

Der Saluki kommt aus Persien, seine Frisur hat es aber bis nach Kalifornien geschafft. Dort wird seit einiger Zeit der sogenannte Beach-Look nach salukischem Vorbild kultiviert: eine sanft gewellte Mähne mit von der Sonne gebleichten Spitzen, mit der man aussieht, als habe man ein total relaxtes Leben. Es galt ja lange als schick, bis zehn Uhr abends im Büro zu sitzen. Das ist heute nicht mehr so. Wer heutzutage am Montagvormittag Zeit zum Surfen hat, der beweist vorbildliches Zeitmanagement, ein breites Interessenspektrum und den Blick fürs wirklich Wichtige. Insofern ist die Saluki-Mähne eine echte Erfolgsfrisur. Wer gerade keinen Strand in der Nähe hat, besprüht sein Haar mit Salzwasser (anschließend kräftig schütteln). Schnelles Rennen durch feuchte Februarluft hilft auch.

© Crayola Mode

Afghanischer Windhund

Ein Hit der Ratgeber-Literatur war das vor einigen Jahren erschienene Buch How to be Parisian, in dem das französische Model Caroline de Maigret empfahl, das Haarekämmen für alle Zeit einzustellen. Nur eine kräftig zerzauste und nach Gauloises-Rauch müffelnde Mähne zeuge von wahrer Eleganz. Das Comeback des schon mal in den neunziger Jahren begehrten Afghanischen Windhunds allerdings lehrt uns, dass man im Frühjahr 2018 endlich wieder zu einer aufwendig geföhnten Frisur stehen kann. Schließlich muss so ein Hund ausgiebig gekämmt und gebürstet werden, bis sein langes Haar richtig zur Geltung kommt. In den zerzausten Zeiten, die wir heute durchleben, sorgt ein frisch gestriegeltes Haupt nach Windhund-Vorbild für das nötige Sicherheitsgefühl.

© Crayola Mode

Königspudel

Der große Pudel zählt zu den intelligentesten Hunden, was man vor allem daran erkennt, dass er nie mit einem Glätteisen gesehen wird. Anstatt sich die Locken aus dem Pelz zu brennen, trägt der Königspudel sein krauses Haar selbstbewusst bis über beide Ohren. So wie es Halle Berry, Rihanna, Jourdan Dunn, Alicia Keys und Beyoncé nun ja auch tun. Es gilt, die Besonderheit der eigenen Haarpracht zu feiern und sie nicht vor der Gesellschaft zu verstecken. Wer sich nicht an den eigenen Locken erfreuen kann, wie sie von der Natur geschenkt worden sind, kann vielleicht auch sonst nicht zu sich stehen. An anderen Körperstellen geht der Pudel allerdings noch immer rasiert unter die Leute, da könnte er ruhig etwas mehr Wildwuchs zulassen.

© Crayola Mode

Dobermann

Der Dobermann wirkt auf den ersten Blick fast kahl, tatsächlich trägt er sein Haar aber kurz und streng, sleek würden Haar-Experten dazu sagen. Diese Frisur ist eigentlich eine Nichtfrisur. So wenig Haar wie möglich umspielt den Kopf. Zu diesem Look gehört der Mut, sich zu zeigen. Hier bin ich, sagt der Dobermann, nimm meinen Schädel, so wie er ist. Damit ist dieser große Hund übrigens in guter Gesellschaft. Zurzeit ist auch die Model-Prominenz mit extremen Kurzhaarschnitten auf den Laufstegen unterwegs: Cara Delevingne, Adwoa Aboah, Ruth Bell, Slick Woods – sie alle tragen die Dobermann-Frisur. Was der Hund ihnen dabei allerdings voraushat: Er beweist, dass superkurzes Haar auch mit abstehenden Ohren hervorragend aussehen kann.