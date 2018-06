Adoption Meine zwei Väter und ich

1.

Ich sitze auf dem Oberdeck eines Londoner Doppeldeckerbusses, als ich mich entschließe, meine leibliche Familie ausfindig zu machen. Der Bus steckt im Stau, kurz vor der London Bridge. Ich bin spät dran für meine Arbeit beim Sunday Times Magazine. Es ist der 22. September 2014. Ich bin gerade 36 geworden, und mir ist der Gedanke gekommen, dass auch meine leiblichen Großeltern nicht jünger werden. Wenn sie in Kanada noch am Leben sind, denke ich, während sich der Bus langsam vorankämpft, werde ich sie entweder bald finden oder damit leben müssen, dass ich sie nie kennenlerne.

Ich googele den Begriffe "adoptiert", zusammen mit "Ontario, Kanada" und "leibliche Familie finden". So stoße ich auf einen pensionierten kanadischen Polizisten, der wiederholt für Adoptivkinder wie mich die leiblichen Eltern ausfindig gemacht hat. Noch bevor ich aus dem Bus steige, habe ich dem Privatdetektiv bereits eine E-Mail geschickt.

Zum Mittagessen treffe ich mich mit einem Kollegen und erzähle ihm von meinem Entschluss. "Du öffnest die Büchse der Pandora!" fürchtet er. Ich habe mich einige Jahre zuvor bereits einmal auf die Suche begeben, bin aber erfolglos geblieben. Diesmal wird das anders sein. Ich habe keine Vorstellung davon, wie viele Leute ich in mein Leben einlade, wenn ich meine leibliche Familie finde.

Wenn ich Freunden sage, dass ich adoptiert worden bin, reagieren sie in der Regel erstaunt: Das wusste ich ja gar nicht! Und damit meinen sie eigentlich: Geht es dir denn gut damit? Ja, es geht mir gut. Und warum haben dich deine Eltern weggegeben? Es war eine Teenager-Schwangerschaft, antworte ich. Hast du vor, sie zu suchen? Ja. Manche Adoptivkinder, mein vier Jahre jüngerer Bruder etwa, verspüren kein Bedürfnis, ihre Ursprungsfamilie ausfindig zu machen. Aber ich wollte meine schon immer kennenlernen.

Meine Adoption im Jahr 1978 wurde anonym vollzogen. Das bedeutet, dass ich meine Herkunft später kaum mehr würde ermitteln können, denn die Identität meiner biologischen Eltern ist nie offengelegt worden. Alles, was ich weiß, steht in einer dünnen Mappe, die meine Adoptiveltern von der Vermittlungsstelle Toronto Children’s Aid Society erhalten haben; sie verwahren sie in der untersten Schublade des Eichenschreibtischs meines Vaters. Darin steht, dass ich aus einer Kleinstadt in der Provinz Ontario komme, dass einer meiner Elternteile aus Italien stammt und dass mein Geburtsname Martina ist. Mehr nicht. Die Identität meiner leiblichen Mutter im Formular war schonungslos geschwärzt worden, die meines leiblichen Vaters gleich ganz ausgelassen. Nach dem Gesetz galt das Recht meiner Mutter auf Privatsphäre mehr als mein Recht, zu erfahren, woher ich komme.

Nur wenige Stunden nach meiner Geburt wurde ich von meiner Mutter getrennt und für zwei Monate in Pflege gegeben. Während dieser Zeit hätten sich meine leiblichen wie meine Adoptiveltern noch anders entschließen können. Dann wurde ein Adoptionsantrag gestellt, mein Eintrag im Geburtenregister wurde versiegelt, und ich war rechtskräftig adoptiert. Meine Eltern, die keine Kinder bekommen konnten, hatten sieben Jahre lang auf einer Warteliste gestanden. Sie änderten ihre Entscheidung nicht. Ich erhielt eine neue Geburtsurkunde, einen neuen Namen und ein neues Leben. Aber die Herkunft lässt sich nicht ausradieren.

Ich kam auf dem Rücksitz eines blauen VW Käfers zu Hause an, mein Bruder Jahre danach in einem weinroten Dodge-Kombi. Mein Vater erzählte mir später gern, er habe noch in der Garageneinfahrt meine Zehen gezählt: "Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, oh weh! Wo ist denn der zehnte hin?" – "Papa", rief ich, "ich hab doch zehn Zehen!" – "Mein Mädchen, selbst wenn dir ein Zeh gefehlt hätte, wär mir das egal gewesen. Deine Zehen zählen hieß einfach nur, dass du tatsächlich da warst."

Ich wachse in einem Vorort von Toronto auf, mein Vater ist Kinderpsychologe, meine Mutter Sozialpädagogin. Die beiden haben mich immer ermuntert, Fragen zu stellen. "Warum sehe ich nicht so aus wie ihr? Warum wollten mich meine Eltern nicht? Bist du mein echter Papa?" Meine Adoptiveltern sagen, es sei egal, dass ich nicht wie andere Kinder in die Familie hineingeboren worden bin. Sie liebten mich, als wäre ich ihr leibliches Kind.

Jessica und ihr Adoptivvater, ein Kinderpsychologe, im Urlaub auf der Prince-Edward-Insel in Kanada. © privat

Je älter ich werde, umso stärker wird mein Wunsch, mehr über meine leibliche Familie zu erfahren. Mit 23 spiele ich in einem Theaterstück mit. In dem Stück entdeckt meine Figur, dass sie adoptiert worden ist. Als ich zur Vorbereitung viel über das Thema lese, stoße ich zum ersten Mal auf Ansichten, die denen meiner Eltern widersprechen: dass ein bei der Geburt von der Mutter getrenntes Kind "in seinem Ursprung verletzt", eine Adoption also ein Kindheitstrauma sei. Kann das sein? Ich beantrage bei der Toronto Children’s Aid Society Einsicht in die Akten zu meiner leiblichen Familie. Über ein Jahr später sitzt mir in einem spärlich beleuchteten Zimmer der Vermittlungsstelle eine Ehrenamtliche gegenüber. In ihren Händen ein 15-seitiger Bericht. Darauf steht: "Die Geschichte Ihrer Geburt". Der Bericht enthält meine Akten sowie Angaben meiner leiblichen Mutter aus Gesprächen vor der Adoption. "Sie haben Glück", sagt die Frau. "Ihre Mutter war sehr mitteilsam."

Ich bin perplex. Aus dem Bericht erfahre ich, dass manche meiner Verwandten mütterlicherseits blaue Augen haben (meine sind braun). Meine Onkel mütterlicherseits sind farbenblind (ich bin es nicht). Meine Großmutter väterlicherseits ist Italienerin und soll "glamourös" sein (großartig, kann ich sie bitte kennenlernen?). Mein leiblicher Vater heißt Tony, ein Allerweltsname. Sein jüngerer Bruder starb bei einem Bootsunglück, bevor ich geboren wurde. Außerdem erfahre ich, dass es bei der Vermittlungsstelle einen Raum voller Bankschließfächer gibt. Eine Sachbearbeiterin zeigt mir mein Fach. Darin: ein Brief einer Sozialarbeiterin, die ihr Mitgefühl für die Entscheidung meiner Mutter ausdrückt, und ein Foto aus einem Schuljahrbuch – meine Mutter, ein Teenagermädchen, das mir gar nicht so unvertraut erscheint.

Vielleicht liegt es an diesem Foto: Ich will mehr. Ich beantrage, in das Register für die Offenlegung von Adoptionen eingetragen zu werden, eine Datenbank für Adoptivkinder und leibliche Verwandte, die Kontakt miteinander aufnehmen möchten. Wenn die Sachbearbeiterin es schaffen sollte, meine Mutter zu finden, und wenn diese einverstanden ist, wird sie den Kontakt zwischen uns vermitteln. Sechs Monate später erhalte ich den ersehnten Anruf: "Wir haben sie gefunden!"

Meine leibliche Mutter und ich vereinbaren, uns auf dem Umweg über die Sachbearbeiterin zu schreiben – es soll eine Kennenlernphase sein, bevor wir unser Einverständnis geben, dass wir unsere Identitäten offenlegen. Ich bin zuerst dran und weiß nicht, was ich sagen soll. Also schicke ich meiner Mutter eine selbst gezeichnete Geschichte über zwei Schiffe, die an weit voneinander entfernten Küsten vor Anker liegen. Sie stechen in See, ihr Kurs überschneidet sich fast, trotzdem verpassen sie sich. Erst als sie sich am Ende doch noch begegnen, begreifen sie, dass sie das Meer von Anfang an miteinander verbunden hat.