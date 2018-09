Claes Bang Der Späti

Es kommt nicht oft vor, dass man im Leben einen Wendepunkt erreicht – einen jener Momente, in denen sich entscheidet, ob der Ball ins eigene Feld oder in das des Gegners fällt, ob man überlebt oder stirbt, die große Liebe findet oder für immer allein bleibt. Drehbuchautoren lieben Szenen, die das Leben einer Figur komplett verändern. Bei Claes Bang war es ein einziger Satz, der sein Leben veränderte. Dieser Satz brachte ihm die Rolle seines Lebens ein: die der Hauptfigur in dem schwedischen Film The Square.

The Square ist einer der großen Überraschungserfolge der jüngsten Zeit. Im vergangenen Jahr hat der Film in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Im Dezember 2017 wurde Claes Bang für seine Darbietung der Europäische Filmpreis verliehen. Es folgte die Nominierung für den besten fremdsprachigen Film bei den Golden Globes, im März geht The Square bei den Oscars ins Rennen. Aber nicht nur der Film, eine Satire, die die Kunstwelt aufs Korn nimmt, ist eine Überraschung. Vor allem ist es Claes Bang, über den die Welt staunt. Will Smith schwärmt von ihm, er wird mit Pierce Brosnan und Jon Hamm verglichen. Manche sehen in ihm dank seines frauenheldenhaften Aussehens und seiner Vielseitigkeit den nächsten James Bond. Claes Bang wird in diesem Jahr 51. Wo war er nur die ganze Zeit?

An einem eiskalten Januarabend ist Claes Bang in Berlin. Die Dreharbeiten des vierten Teils der Stieg-Larsson-Serie Millennium finden in Babelsberg statt, Claes Bang spielt einen Bösewicht. "Ist es eigentlich okay, wenn wir uns in meiner Wohnung unterhalten?", fragt er übers Handy, als die Reporterin schon, wie verabredet, vor dem Haus in Prenzlauer Berg steht. In Zeiten von #MeToo möchte er vorsichtig sein. Claes Bang wartet in der offenen Wohnungstür. Er ist schlank und hochgewachsen, über 1,90 Meter groß. Seine Haare hat man ihm für die Rolle des Bösewichtes eidotterblond gefärbt, was ihm den Look eines experimentierfreudigen Fußballspielers verleiht. Noch in der Tür holt er sein Telefon heraus, "hier, guck mal, so wird das aussehen", er zeigt ein Bild von sich mit finsterem Gesichtsausdruck und gelber Gelfrisur.

30 Jahre lang hat sich Claes Bang an dänischen Theaterbühnen und in kleinen deutschen Fernsehproduktionen nach oben gearbeitet – von Hollywood hat er nie geträumt.

Claes (ausgesprochen "Cläiss") Bang spricht Deutsch und duzt einen, wie man das in seiner Muttersprache Dänisch macht. "Möchtest du einen Kaffee? Also, ich brauch einen." Im Wohnzimmer läuft Handball im Fernsehen, die Gardinen sind zugezogen, im Nebenzimmer rattert die Waschmaschine, und Claes Bang sieht in seinem Outfit – grauer Strickpullover, schwarze Jogginghose – so aus, als habe er es sich gerade gemütlich machen wollen. Tatsächlich ist er eher zappelig. "Es ist sehr viel los gewesen in den letzten Monaten", erzählt er. Er habe viele tolle Angebote bekommen und müsse sich entscheiden, was er nun eigentlich machen wolle. "Ich muss aufpassen, dass ich beide Beine auf dem Boden lasse." Claes Bang sagt oft "Cool, cool!" und "Fuck!". Sein Deutsch ist gut, aber manchmal sucht er nach Worten, dann sagt er "Bühnenschreck" statt "Lampenfieber" oder erzählt, er würde im Moment wegen seiner vielen Reisen "in einem Koffer leben". Nein, Claes Bang wirkt nicht wie einer, der es sich gerne gemütlich macht.

Die Unruhe begleitet ihn seit seiner Kindheit. 1967 wurde er auf der dänischen Insel Fünen geboren. Zwischen der ersten und vierten Klasse zog er alle halbe Jahr um, unter anderem deshalb, weil sich seine Eltern scheiden ließen. Zunächst wohnte er mit seinen zwei Schwestern bei der Mutter. Weil er mit deren neuem Freund nicht zurechtkam, zog er zu seinem Vater, einem Handelsvertreter. Claes Bang ist wichtig zu betonen, dass er heute ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter hat. "Ich glaube meiner Mutter, wenn sie sagt, dass sie damals befand, dass es für mich besser wäre, bei meinem Vater zu leben."

Aber auch mit dem war es später nicht leicht. Der Vertreter und der aufstrebende Künstler verstanden einander nicht. Bei Claes Bangs ersten Theateraufführungen verließ sein Vater häufig vor Ende der Vorstellung den Saal. Bang hatte damals das Gefühl, dass sich sein Vater für das, was er machte, nicht interessierte. Heute kann er ihn verstehen. "Es gibt viele Leute, die nie ins Theater gehen, weil es nicht ihr Ding ist, weil es ihnen zu intellektuell ist", sagt er. "Das ist dann eben so. Mein Vater hat oft gesagt, dass er sich im Theater ein bisschen dumm fühlte."

Als Jugendlicher spielte Claes Bang Schlagzeug und Keyboard in einer Band, er träumte von einer Karriere als Popstar. "Ich glaube, ich wollte so was wie Wham! oder Duran Duran werden", sagt er. Erst während einer Musical-Aufführung in der Schule merkte er, wie viel Spaß ihm die Schauspielerei machte. Er wollte ins Rampenlicht. "Ich bin süchtig nach Anerkennung", gesteht er. "Ich habe mich lange dafür geschämt und mich gefragt, woher das wohl kommt. Ich habe die schönste Frau der Welt, die Kinder sind süß, meine Familie ist toll. Warum muss ich diese Bestätigung so dringend haben? Warum reicht es nicht, dass ich arbeite?" Sein Handy klingelt, er stellt es lautlos. "Mein amerikanischer Agent", sagt er und grinst stolz. Manchmal wisse er gar nicht, wie er mit der ganzen Bewunderung umgehen solle. "Ich habe beim Europäischen Filmpreis eine Statue bekommen, da steht drauf: European Actor 2017. Das ist für mich total surreal!" Man kann so viel Geltungsdrang seltsam finden, aber Claes Bang steht dazu. "Es wäre schön, wenn auf meinem Grabstein stünde: Mit ihm war es immer angenehm."

Den großen Hollywood-Traum hatte Claes Bang nie; in den 30 Jahren seiner Karriere deutete nichts darauf hin, dass er auch nur in die Nähe von internationalen Preisen oder gar Oscars kommen würde. Bang trat fast ausschließlich auf dänischen Theaterbühnen und in kleineren deutschen Fernsehproduktionen wie Überleben an der Scheidungsfront oder Notruf Hafenkante auf. Als er 2013 einmal länger keine Arbeit hatte, sagte er für die Teilnahme an der Fernsehshow Vild med dans zu, dem dänischen Equivalent zu Let’s Dance. Dabei hasst Claes Bang es, vor anderen Leuten zu tanzen. Andererseits ist er einer, der Herausforderungen gerne annimmt. Er ist der Mensch, der allein auf eine Party geht, auf der er niemanden kennt, und mal schaut, was passiert. Er hatte schon einige Proben für die Show absolviert, da sagte er in letzter Minute doch wieder ab. "Ich konnte es nicht", sagt Claes Bang und schüttelt heftig den Kopf. "Es war dort so hässlich, in mir zu sein. Ja, fuck, das war furchtbar."

»The Square« gewann in Cannes die Goldene Palme und machte so seinen Hauptdarsteller Claes Bang bekannt, kurz darauf bekam er den Europäischen Filmpreis. Jetzt wird er mit Pierce Brosnan verglichen.

Als er Anfang 2016 zum Casting von The Square nach Kopenhagen eingeladen wurde, wusste er sofort, dass diese Rolle etwas Besonderes sein würde. In dem Film geht es um den Kurator Christian, der in einem renommierten Stockholmer Museum eine Ausstellung mit dem Titel The Square eröffnet. Kernstück der Schau ist ein quadratisches Feld auf dem Vorplatz des Museums, "eine Zufluchtsstätte, in der Vertrauen und Achtsamkeit herrschen", so die Beschriftung. Ähnlich wie der Zebrastreifen im Straßenverkehr soll das Quadrat ein geschützter Raum sein, wo man auf andere achtet. Im Verlauf der Geschichte wird allerdings klar, dass weder die elitäre Kunstszene noch der Kurator den Maßstäben des gefeierten Kunstwerks im eigenen Leben gerecht werden. Christian ist nicht das Vorbild, das er gerne wäre. Als ihm sein Handy gestohlen wird, verdächtigt er zu Unrecht einen kleinen Jungen. Als im Rahmen einer Kunstperformance eine Besucherin bedroht wird, schreitet er nicht ein. "Er hat irgendwie einen blinden Fleck", sagt Claes Bang über den Mann, den er spielt. "Er hat diese hohen Ideale, wie wir miteinander umgehen sollen, macht aber selbst Fehler." Trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen – fühlt er sich Christian nah. "Ich kann mich in jeder Situation im Film irgendwie mit ihm identifizieren", sagt er.

Im Film hält der Kurator bei der Eröffnung der Ausstellung eine Rede. Für das Casting sollten alle Bewerber diese Rede selbst schreiben. Claes Bangs Vorsprechen dauerte drei Stunden. Der Regisseur Ruben Östlund war zufrieden und wollte ihn fürs Erste heimschicken. Da erinnerte ihn Claes Bang an die Rede – ob er die noch halten dürfe? Östlund ließ ihn gewähren. Um die Idee des Kunstwerks zu veranschaulichen, formulierte Claes Bang einen Satz, den ein Hilfesuchender im "Square" sagen könnte. Es war ein einfacher, aber mächtiger Satz: "Mein Vater ist gestorben, ich habe niemanden zum Reden – könntest du eine halbe Stunde mit mir reden?" Da wusste Ruben Östlund, dass er den richtigen Mann für die Hauptrolle gefunden hatte. Er zog den dänischen Theaterdarsteller großen Namen wie Romain Duris und Colin Firth vor, die laut Östlund ebenfalls für die Hauptrolle im Gespräch waren. "Dieser Satz hat mich so berührt", erzählt der Regisseur am Telefon. "Claes hat es damit geschafft, die sehr intellektuelle Idee der Ausstellung mit Gefühlen zu füllen."

Claes Bangs Vater ist 2010 gestorben, fünf Wochen vor der Hochzeit seines Sohnes. Kam er deshalb auf den Satz? Hätte er damals selbst jemanden gebraucht, der sich mit ihm unterhielt? In der Wohnung in Berlin schüttelt Bang den Kopf. Er weiß es nicht. Vielleicht will er es auch nicht sagen.

The Square wurde in 80 Tagen gedreht, Claes Bang war an 78 davon am Set. Ruben Östlund lässt seine Schauspieler eine Szene so oft wiederholen – manchmal 60- oder 70-mal –, bis sie nicht mehr spielen, sondern so reagieren, wie sie im echten Leben reagieren würden. Irgendwann werden sie eins mit ihrer Figur, sie entblößen sich, anstatt sich hinter ihrer Figur zu verstecken. Darauf ließ Claes Bang sich ein. "Claes ist sehr sensibel, als Mensch und als Schauspieler", sagt Ruben Östlund. "Was seiner Figur passiert, beschäftigt ihn selbst total." Claes Bang erzählt, dass er den Schauspieler Richard Burton immer bewundert habe: "Der hat so etwas Tierisches an sich, als würde ein wildes Tier in einem menschlichen Körper stecken. Ich finde es interessant, wenn Leute aus einer Rolle herausfallen, wenn sie ihre Maske ablegen müssen."

Dazu fällt ihm ein Vorfall vom Tag der Preisverleihung in Cannes ein. Während des Festivals wurde Claes Bang als heißer Kandidat für die Kategorie "bester Schauspieler" gehandelt. Irgendwann, sagt Bang, habe er dem Hype geglaubt. "Als es bei der Verleihung also hieß: ›Und der beste Schauspieler ist ...‹, wäre ich fast aufgestanden." Er demonstriert es, indem er sich halb vom Sofa erhebt. "Habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ich war kurz davor!" Zwar wurde The Square dann als bester Film ausgezeichnet, doch wich bei Claes Bang schnell die Euphorie der Enttäuschung. Er war in seiner Kategorie schließlich leer ausgegangen. "Ich fing also an, sehr viel Champagner zu trinken. Ich war auf dieser Party am Strand, Uma Thurman war da, Will Smith, David Lynch. Als Ruben zur Party kam, war ich schon so betrunken, dass ich dachte: Den schlag ich zusammen! Der hat meinen Preis geklaut!" Bang schüttelt den Kopf und lacht. "Ruben fand es sehr lustig, dass ich mich so aufregte. Denn genau wie in unserem Film ging es in dieser Situation darum, das Gesicht zu wahren: das des guten Verlierers. Und das konnte ich nicht."

Vielleicht ist es diese furchtlose Art, mit der Claes Bang sein Inneres – seine Eitelkeit, seine Sehnsucht nach Anerkennung – nach außen kehrt, die ihn zu einem Menschen macht, den man nicht vergisst. Claes Bang kann Menschen berühren. Ruben Östlund erzählt, dass sich Bang nach der Verleihung der Golden Globes im Januar mit den Worten "Vielleicht ist es das letzte Mal, dass wir uns sehen" von ihm verabschiedet habe. Das habe ihn sehr getroffen, sagt der Regisseur. "In diesem Moment wurde mir klar, was für ein wichtiger Freund Claes für mich ist."

Nun werden sich der Regisseur und der Schauspieler doch wieder begegnen: bei der Oscar-Verleihung. Von dem Moment, in dem der Moderator die Kandidaten für den besten ausländischen Film bekannt gab, hat Claes Bang ein Video auf seinen Instagram-Account gestellt: Da sieht man ihn vor dem Fernseher kauern, die gelben Haare zerstrubbelt, die Augen vor Anspannung geweitet, ein leises Winseln entweicht ihm. "Fuck", flüstert er, "shit!". Als The Square genannt wird, reißt er die Arme in die Luft. "Ja!", jubelt er strahlend. "Ja! Ja! Ja!" In diesem Moment sieht der 50-jährige Claes Bang aus wie ein 18-Jähriger, der alles noch vor sich hat.