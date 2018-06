Deutschland Ausländische Autofirmen

Karte: Die Firmensitze der 28 größten ausländischen Hersteller und der Bestand an zugelassenen Autos (2017).

Wer sich einmal darüber gewundert hat, dass Autos in der Werbung Nummernschilder von eher unbekannten Orten tragen, der findet auf dieser Karte dafür eine Erklärung: Viele ausländische Hersteller haben ihre Firmenzentrale in einem kleineren Ort angesiedelt, und dort lassen sie auch ihre eigenen Autos zu. Suzukis auf Plakatwänden sind zum Beispiel mit dem Kennzeichen HP zu sehen. Das steht für Heppenheim in der Nähe von Bensheim, wo Suzuki ist. Subarus sind mit einem FB für Friedberg unterwegs, Škodas mit einem DA für Darmstadt. Warum sitzen die meisten Hersteller so dicht zusammen in Hessen und Nordrhein-Westfalen? Ein Grund ist sicher die gute Verkehrsanbindung, etwa zum Frankfurter oder Köln-Bonner Flughafen. Fast schon traurig ist: Die neuen Bundesländer haben es nicht geschafft, auch nur eine einzige ausländische Automarke anzulocken. Noch nicht mal Lada aus Russland. Geografische Nähe zur Heimat spielt offenbar sowieso kaum eine Rolle. Peugeots zeigten einst in der Werbung ein SB für Saarbrücken, seit einem Umzug vor einigen Jahren ist es ein K für Köln.

Recherche: Anton Dorow



Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt