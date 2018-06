Thomas Müller Über Frauenfantasien

Irgendwann habt ihr, liebe Männer, mal im Vermischten gelesen, die Evolution wolle es, dass Frauen große Männer mit kantigem Kinn toll finden. Seither denkt ihr, dass wir Mario Gómez unwiderstehlich finden. Nichts gegen Gómez, aber sein Spiel ist so eckig wie sein Kinn, seine Interviews sind uninteressant, und deshalb ist er nicht der Frauenschwarm, für den ihr ihn haltet. Oder ihr seht einen schmierigen Baulöwen mit einem Model und schließt daraus: Reichtum und Erfolg sind für Frauen extrem anziehend. Okay, viele Frauen finden es toll, wenn Männer etwas mit Leidenschaft tun. Aber ihr müsst nicht CEO Global Strategies werden, um attraktiv zu sein – etwas überdurchschnittliche Kompetenz und Spaß an der Sache reichen völlig aus. Und einfach nur Geld findet eh keine Frau gut. Außer vielleicht Melania Trump, die in einer Pappschachtel in Osteuropa aufgewachsen ist, aber das ist ein anderes Thema. (Liebe Männer, jetzt bitte keinen Nervenzusammenbruch kriegen: Es kann auch vorkommen, dass die brave Beamtin plötzlich für den kiffenden Künstler entflammt. Das ist die Anziehungskraft des Exotischen.)

Noch eine Bauernregel, an die ihr euch klammert: Frauen stehen auf Männer mit Humor. Stimmt sogar. Wenn einer es schafft, uns zum Lachen zu bringen, sind wir ziemlich dankbar und denken, dass er auch später im Grau des Alltags kleine Wunderkerzen entzünden wird. Aber Vorsicht, jetzt wird’s kompliziert: Auch das Gegenteil ist wahr. Manchmal fühlen sich Frauen von Melancholikern mit psychosomatischem Bartausfall angezogen, weil es befreiend ist, wenn die Fassade Risse zeigt und jemand zum Vorschein kommt, der Selbstzweifel hat und traurig ist – ein Mensch.

Und Macht? Schneidige Typen wie Andi Scheuer oder Heiko Maas rufen oft nur Augenrollen hervor. Während Machtmänner, die auch was Gemütliches haben, wie Sigmar Gabriel, viele Frauen sehnsuchtsvoll aufseufzen lassen. Ja, Gabriel, genau! Und natürlich Robert Habeck, in den die halbe deutsche Presse verliebt ist, was auch mit den supergemütlichen schlafanzugartigen Pullis zu tun hat. Gibt es denn gar keinen Algorithmus, der euch sagt, wie ihr es hinkriegt, dass (möglichst viele) Frauen auf euch stehen? Natürlich gibt es Häufungen. Viele Frauen finden Mesut Özil mit seinen Glubschaugen süß, weil er so was Kindliches hat. Oder Thomas Müller, der nicht der Hübscheste auf dem Platz ist, aber diesen Karl-Valentin-haften Humor hat und nie seinen Oberkörper trainiert, was souverän ist.

Vielleicht ist tatsächlich die einzige Regel, die häufig zutrifft: "Das Exotische ist erotisch." Und Thomas Müller.