Väter "Wenn Papa sich aufregt, sieht er aus wie eine Figur aus einem ›Micky Maus‹-Heft"

Das ZEITmagazin Nr. 8 ist den Männern gewidmet, die allerdings selbst nicht zu Wort kommen. Stattdessen übernehmen Frauen das Heft. Und eine Tochter: Lotta ist 12 Jahre alt und schreibt diesmal über ihren Vater Tillmann Prüfer.



Ich bin Lotta und möchte eine Geschichte über meinen Papa erzählen. Papa und wir Kinder kamen vor längerer Zeit mal von der Sommerfeier unserer Kita. Plötzlich fing es an, in Strömen zu regnen. Da schloss Papa mit uns eine Wette um zwei Euro ab, dass er es schaffe, mit trockenem T-Shirt nach Hause zu gehen. Greta und ich haben natürlich dagegengehalten. Da hat Papa sein T-Shirt ausgezogen, es in die Hose gestopft und ist dann ganz stolz mit nacktem Oberkörper durch die Straßen gelaufen. Ich glaube, das war der peinlichste Moment in meinem Leben. Es war aber auch sehr lustig. Zu Hause hat Papa das T-Shirt wieder angezogen, und tatsächlich war es trocken. Wir mussten trotzdem nicht zahlen. Ich fragte mich, ob der Vater meiner besten Freundin das auch so machen würde. Oder ob er einen Regenschirm aufgespannt hätte.

Lotta Prüfer Lotta ist 12 Jahre alt und schreibt diesmal über ihren Vater Tillmann Prüfer. Sonst steht an dieser Stelle dessen Kolumne über Lotta und seine anderen drei Töchter im Alter von 18, 10 und 4 Jahren.

Papa fährt auch nie Auto. Er hat zwar einen Führerschein (mit einem voll alten Foto von ihm, auf dem er noch richtig lange Haare hat), er hat ihn aber noch nie benutzt, meine ich. Papa sagt, er könne sehr wohl Auto fahren. Aber ich glaube schon, dass er es mittlerweile verlernt hat. Mama findet das nicht so gut (also, dass Papa kein Auto fährt), weil sie nun immer fahren muss. Na ja, aber das ist trotzdem besser, als wenn Papa dann vielleicht noch einen Unfall baut, oder?

Andere Väter essen auch gerne Fleisch. Sie wollen immer noch ein Stück Braten und noch eines und noch eines. Mein Papa aber ist Vegetarier und will immer eine Zucchini und noch eine und noch eine. Er ist noch nicht sein ganzes Leben Vegetarier, erst seit ein paar Jahren. Wir finden das alle doof. Früher hat es öfter Fleisch oder Hühnchen gegeben, jetzt gibt es Zucchini und Aubergine. Papa sagt: "Ich hab doch nichts dagegen, wenn andere Fleisch essen", aber Mama meint, es lohne sich nicht mehr, Fleisch zu machen, wenn der Mann nichts esse.

Papa geht mit uns oft ins Museum. Meistens finden wir es da langweilig. Andere Väter würden vielleicht sagen: "Kinder, ihr braucht Bildung, also geht ihr ins Museum!" Aber Papa sagt: "Wer mitgeht, bekommt auch etwas im Museums-Shop." Dann gehen wir ganz gerne mit ins Museum. Andere Väter spielen vielleicht Fußball oder gehen laufen, mein Papa aber macht Kung-Fu. Er kommt dann manchmal vom Training nach Hause und sagt: "Ich habe heute gelernt, wie man jemanden erwürgt!" Aber wenn ich sehe, wie er dann Kung-Fu übt, sieht es überhaupt nicht gefährlich aus. Eher lustig. Ich glaube, Papa bewegt sich zu langsam, um jemanden erwürgen zu können.

Manchmal regt Papa sich auf. Zum Beispiel wenn wir nicht unsere Zimmer aufräumen oder dreckige Teller irgendwo herumstehen lassen oder frech sind. Alle Väter werden mal wütend, aber meiner regt sich irgendwie auf eine lustige Weise auf. Eher wie eine Figur aus einem Micky Maus- Heft. Einmal stand er in der Küche und hatte gerade eine Packung Milch in der Hand. Da sagte Greta etwas ziemlich Freches. Papa wurde so sauer, dass er die Milchpackung mit voller Wucht auf den Tisch knallte. Seine Haare und sein Gesicht und alles waren voller Milch. Da mussten wir sehr lachen. Papa auch, aber erst später.

Also egal, ob Nicht-Autofahrer, Vegetarier oder Kung-Fu-Schüler, mein Papa ist der beste Papa, den ich je hatte.