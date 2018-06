Kleidung "Ich bring es gleich zurück!"

Luna Prüfer Luna ist 18 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 12, 10 und 4 Jahren.

Ich habe einen Kleiderschrank, und ich gehöre zu den Männern, die ihn gerne benutzen. Es gibt Leute, für die es Stress bedeutet, einen Pullover zu kaufen. Ich gehöre nicht dazu. Allerdings bin ich ein recht konservativer Pulloverkäufer. Die Farben changieren immer zwischen dunkelblau und dunkelgrau. Würde ich mir ein Kleidungsstück in Grellorange kaufen, hätte ich die Befürchtung, damit für eine Markierungsboje gehalten zu werden. Flugzeuge könnten ja Hilfsgüter neben mir abwerfen, ich könnte davon getroffen werden. Ich falle eben nicht so gerne auf. Ich sollte also viele ähnliche Pullover in meinem Kleiderschrank haben, aber dem ist nicht so. Es gibt einen wunderbaren Schwund an Kleidungsstücken. Ich stelle immer wieder fest, dass Luna einen grauen Pullover trägt, den ich außerordentlich schön finde und der mir auch sehr bekannt vorkommt. Wenn ich sie darauf anspreche, antwortet sie, als habe sie selbst eben erst bemerkt, dass sie etwas anhat: "Oh, den musste ich mir kurz ausleihen, weil ich nichts anderes hatte." Luna ist 25 Jahre jünger als ich, aber fünf Zentimeter größer. Oft stehen ihr meine Sachen wirklich besser als mir. Ich sage dann, dass ich schon gerne hätte, dass der Pullover wieder den Weg zu mir finde. Sie sagt: "Ich bring ihn gleich zurück." Das ist oft das Letzte, was ich in der Sache höre.

Mit meinen Ermahnungen kann ich der Abwanderung der Pullover aus meinem Kleiderschrank höchstens eine diplomatische Note entgegensetzen. In Wirklichkeit bin ich chancenlos. Ich kann ja im Gegenzug nichts von meinen Töchtern borgen. Ich bin nicht mehr in dem Alter, wo bauchfreie Oberteile gut an mir aussehen. Außerdem sind es vier gegen einen. Es bleibt mir nur, regelmäßig Pullover nachzufüllen, damit meine Töchter sich bedienen können, wie man im Winter regelmäßig Futter in einem Vogelhäuschen nachfüllen muss. Ich versuche es mir mit der Heisenbergschen Unschärferelation zu erklären. Demnach bewegen sich Kleidungsstücke wie Teilchen in einem Atom. Nichts geht im Haushalt verloren, aber es ist unmöglich, von allen Teilen Ort und Geschwindigkeit gleichzeitig festzustellen.

Allerdings: Ich sehe ganz gerne meine Sachen an meiner ältesten Tochter. Vielleicht ist es dieses archaische Gefühl, dass man an Kindern ja am liebsten sich selbst entdeckt, das fällt leichter, wenn sie dabei die passenden Klamotten tragen. Luna ist nicht nur größer als ich, ich habe auch den Verdacht, dass sie etwas klüger ist. Sie hat fast alles von Charles Bukowski gelesen. Als ich selbst 18 Jahre war, war die längste Buchstabenfolge, die ich erfassen konnte, "MTV" – und das nur, weil ich sie jeden Tag in der Ecke des Fernsehbildschirms sehen konnte. Mein Ego in Luna zu spiegeln bedeutet für mich also wohl eine Verbesserung.

Ihre Schwester Lotta ist einen Kopf kleiner als ich, allerdings raubt auch sie den Kleiderschrank aus. Sie mag es gerne leger, und da passen ihr meine Sachen gut ins Konzept. Ich tröste mich, dass es doch immerhin besser ist, als wenn meine Kinder meine Garderobe hässlich fänden.

Ich habe einmal in einem Buch über Lebensweisheiten gelesen, dass man am Ende seines Lebens nichts ins Grab mitnehmen solle. Man solle alles weitergegeben haben, man solle "nackt sterben". Ich glaube, das könnte mir gelingen.