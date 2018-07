Harald Martenstein Über eine Reise im Billigflieger

Ich bin immer sparsam gewesen, das liegt mir im Blut. Im Gegensatz zu vielen Kollegen, die auch was mit Medien machen, habe ich nie gekokst, Koks ist mir zu teuer. Jetzt bin ich zum ersten Mal mit Ryanair geflogen, der berühmten Billigfluglinie. Ich dachte, das wird ähnlich sein wie bei Ikea, Ikea ist ja okay. Wir wurden von Uniformierten auf das Flugfeld geführt, dort standen wir eine ganze Weile im Regen, der sehr kalt war. Dann rannten wir auf Geheiß der Uniformierten im Gänsemarsch zum Flugzeug, ich glaube, ein paar Alte und Kinder blieben zurück. Als wir drin waren, ertönte aus dem Lautsprecher, sehr streng, das Kommando, dass wir as soon as possible unsere seats einnehmen sollen. Manche Leute hatten reservierte Plätze, andere nicht. Die anderen setzten sich irgendwohin, bis diejenigen kamen, die genau diesen Sitz reserviert hatten, dann standen die anderen wieder auf und suchten verzweifelt einen neuen Sitz, während aus dem Lautsprecher wieder Kommandos kamen. Im Flugzeug war es sehr heiß, wie früher in sowjetischen Hotelzimmern, und weil wir alle nass waren, entstand Saunaklima. Ich habe die ganze Zeit an Dokumentarfilme über ethnische Säuberungen gedacht, obwohl das natürlich ein unangemessener Vergleich ist. Bitte machen Sie diesen Vergleich nicht nach.

Harald Martenstein Redakteur des Tagesspiegels zur Autorenseite

Ich wusste, dass die Sitze bei Ryanair eng sind. Aber mir war nicht klar, dass sie aus Sparsamkeit das kleine Netz an der Sitzlehne weggelassen haben, wo man Dinge und Abfall hineintun kann. Wenn man sich einen Kaffee kauft, muss man den leeren Becher hinterher in der Hand halten oder auf den Boden werfen. Ich hielt in der einen Hand den leeren Becher, in der anderen die Zeitung, die Brieftasche habe ich auf den Boden gelegt und den Fuß draufgestellt. Interessanterweise gibt es auch keine Spucktüten. Wenn ein Ryanair-Flug in Turbulenzen gerät und den Leuten wird schlecht, muss das ein unvergessliches Erlebnis sein. Sie haben Klapptischchen, die sehr wackelig sind und ein beträchtliches Gefälle haben. Man darf den Kaffee nicht auf das Tischchen stellen, weil er dann ziemlich sicher runterrutscht und man ein weiteres Problem hat, vermutlich im Schritt.

Aus den Lautsprechern kam das Kommando: "Taka Tuka, Narodniki! Dawai!" Auch die Lautsprecher sind offenbar sehr günstig gewesen, es ist schwer herauszuhören, welche Sprache gerade verwendet wird. Gut zu verstehen war nur das Wort "Rubbellose". Eine Stewardess ging auf und ab und verkaufte Rubbellose. Es gibt Geld zu gewinnen, damit man sich auch mal Aeroflot leisten kann. Eine Bordzeitschrift wurde verteilt und bald wieder eingesammelt, in der recht fleckigen Zeitschrift waren Fotos des Speisenangebots. Die Lasagne sah aus wie der Kopf von einem dieser Zombies aus meiner Lieblingsserie The Walking Dead. Die Stewardessen waren nicht direkt unfreundlich, aber stark geschminkt und wirkten, als hätten sie seit Wochen nicht geschlafen. Womöglich war es so. Ich habe einen Steward nach der Uhrzeit gefragt, und er antwortete erschöpft: "Rubbellose gibt es bei meiner Kollegin."

Aus dem Gepäckfach ist Kondenswasser auf meinen Kopf getropft, jede Minute ein Tropfen. Ich musste aufs Klo. Die Klos sollten bei Ryanair 50 Cent Eintritt kosten, das wurde verboten, wegen der Menschenrechte. Ich habe dort versehentlich den Alarmknopf gedrückt, sofort hämmerte es gegen die Tür, und ich hörte wütende Rufe. Ich habe mit heruntergelassener Hose die Tür geöffnet, eine Frau sagte: "Take your seat as soon as possible." Dieser Flug hat mein Leben verändert.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio