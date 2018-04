Bananenbrot mit Kakao Ein Brot zum Naschen

Im deutsch-amerikanischen Verhältnis kriselt es, doch was die Bananenbrotfrage angeht, ist die transatlantische Welt noch in Ordnung. Denn hier kann Deutschland noch ohne Vorbehalt zu Amerika aufblicken. Wenn es ums Bananenbrot geht, haben die Amerikaner ihren Führungsanspruch nicht verwirkt. Sie sind für uns Deutsche der Orientierungspunkt, der Fixstern. Deutsches Bananenbrot schmeckt wie Brot mit Bananenaroma. Mit Glück trifft man auf eine traurige Walnuss. Amerikanisches Bananenbrot dagegen ist ein dicker, saftiger Kuchen, klebrig und süß und absolut unsubtil – genau wie man es sich erträumt.



Dieses Rezept habe ich aus dem Buch der New Yorker Köchin Alison Roman mit dem Titel Dining In, das in den USA so erfolgreich ist, dass es ständig ausverkauft ist. Die übrigen Rezepte in dem Buch sind auffällig unamerikanisch und auffällig nahöstlich, aber was es wohl damit auf sich hat, können die Amerikaner ja unter sich klären.



Den Ofen auf 170 Grad vorheizen. Mehl, Kakaopulver, Backpulver und Salz in einer Schüssel vermengen. In einer anderen Schüssel Butter, weißen und braunen Zucker (man kann auch nur weißen oder nur braunen Zucker nehmen) und Vanillemark mit dem Handrührgerät verrühren, bis eine leichte Creme entstanden ist, ungefähr 3 bis 5 Minuten lang. Ei hinzufügen und ungefähr 2 Minuten lang weiterrühren. Bei langsam laufendem Handrührgerät die trockenen Zutaten beifügen. Dann die vier zerdrückten Bananen dazugeben, schließlich den Joghurt. Die Kastenform buttern und mit einem Viertel des Demerara-Zuckers bestreuen. Demerara-Zucker gibt es in vielen Bio-Supermärkten, er besteht aus größeren Kristallen und wird so beim Backen noch knuspriger als gewöhnlicher Zucker (den man aber auch nehmen kann). Den Teig in die Form füllen. Eine Banane längs halbieren und beide Hälften auf den Teig legen, Schnittseite nach oben. Das Bananenbrot mit dem restlichen Zucker bestreuen und ungefähr 90 bis 100 Minuten lang backen. Vor dem Aufschneiden abkühlen lassen.

Bananenbrot mit Kakao

Zutaten für eine Kastenform (22 x 10 cm): 200 g Mehl, 60 g Kakaopulver (ungesüßt und schwach entölt), 1 TL Backpulver, 1 TL Salz, 100 g weiche Butter, 70 g weißer Zucker, 50 g brauner Zucker, Mark aus ½ Vanilleschote, 1 Ei, 5 sehr reife Bananen (davon 4 mit der Gabel zerdrückt), 100 g Joghurt, 60 g Demerara-Zucker (oder gewöhnlicher Zucker)