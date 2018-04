Bar Basso Wo die Zeit still steht

Es gibt in Mailand kaum einen Ort, der weniger nach Design aussieht als die Bar Basso. In dieser Bar steht die Zeit still. Das schwere, hölzerne Gestühl ist mit grünem Plüsch bezogen, in der Mitte des Raumes steht ein breiter, furnierter Tresen, Lüster hängen von der Decke, die Wände sind vertäfelt. Während in der Design- und Modestadt Mailand jede Saison die Gestaltung der Welt neu erfunden wird, bleibt in der Bar Basso alles beim Alten. Und trotzdem ist sie der Ort, an dem sich Mitte April, zur Messe Salone del Mobile, die Designwelt trifft. Hunderte stehen dann in der Bar und um die Bar herum. Kreative, Möbelhändler und Studenten feiern dann Abend für Abend ein großes Straßenfest.

Man trifft sich nicht in der Bar Basso, sondern um die Bar herum, eine Kreuzung wird zur Feier-Zone

Eröffnet wurde die Bar in den 1940er Jahren von einem Herrn Basso, damit ist sie eine der ältesten Cocktailbars Mailands. Über dem Eingang leuchtet noch immer das originale Neonschild mit den geschwungenen Buchstaben. Es ist ein Ort, der alles überdauert hat, alle Zeitströmungen, Trends und Neuerungen. Dabei mag geholfen haben, dass die Bar abseits liegt, in einem Teil der Stadt, der noch nicht von Immobilienspekulanten überformt worden ist, und – dass dort der Negroni sbagliato erfunden worden sein soll, zu deutsch "falscher Negroni": Statt Gin wird Prosecco mit Campari und Wermut vermischt und in großen Murano-Gläsern serviert, in denen man auch Goldfische halten könnte.

Zum Treffpunkt der Designszene wurde die Bar, als ihr Besitzer Maurizio Stocchetto in den achtziger Jahren eine Gruppe von aufstrebenden britischen Designern kennenlernte, unter anderem James Irvine, der damals in Mailand für Ettore Sottsass arbeitete. Zu dieser Gruppe gehörten noch viele andere heute sehr bekannte Designer: Marc Newson, Ron Arad, Jasper Morrison, Ross Lovegrove und Matthew Hilton. Die Bar Basso wurde der Treffpunkt der Expatriates.

Schließlich hatte Irvine 1999 die Idee, zur Designmesse eine Cocktail-Party in der Bar Basso zu geben. Sie verschickten Einladungen, aus denen man Pappmünzen als Zahlungsmittel heraustrennen konnte. Die Party wurde ein großer Erfolg und im nächsten Jahr wiederholt.

Mittlerweile ist es in der Bar während der Möbelmesse so voll, dass man nicht einmal mehr einen Stehplatz findet. Zunächst stellte Stocchetto zusätzliche Stühle auf das Pflaster vor der Bar, aber auch die reichten bald nicht mehr. Der gesamte Bereich der Kreuzung Viale Abruzzi/Via Plinio wird von Basso-Besuchern in Beschlag genommen. Dementsprechend lange dauert das Anstehen um einen Drink am Tresen der Bar Basso. Die gute Nachricht ist: In der Regel genügt ein Negroni sbagliato, und auch der aufgeräumteste Möbeldesigner gerät komplett aus der Form.