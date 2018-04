Design Legenden, die bleiben

Zaha Hadid

Dass Zaha Hadids regelrechtem Bauboom Ende der neunziger Jahre eine Saure-Gurken-Zeit vorausging, wird gerne vergessen. 1994 setzte sich die Architektin bei der Ausschreibung für den Bau des Opernhauses im walisischen Cardiff gegen 268 Mitbewerber durch, unter ihnen Sir Norman Foster. Bauen durfte sie ihren Entwurf nie. Vielleicht hat der Widerstand ihre Architektur umso furchtloser gemacht: Beton wurde in Zaha Hadids Händen zu einer flüssigen, eleganten Masse. Ihr Entwurf für das Al-Wakrah-Stadion in Katar erinnerte nicht wenige an eine Vulva. Die Bergstation der Hungerburgbahn oberhalb von Innsbruck gleicht einem schmelzenden Gletscher, das Geidar Alijew Center in Baku windet sich wie ein arabischer Schriftzug. "Diese Idee, dass Frauen nicht räumlich denken können, ist lächerlich", sagte Zaha Hadid einmal spöttisch. An ihr Gespür für Perspektive sind bis heute wenige herangekommen.

Zaha Hadid, 1950 in Bagdad geboren, war eine der erfolgreichsten Architektinnen der Gegenwart. 2004 gewann sie als erste Frau den Pritzker Architecture Prize. 2016 starb sie in Miami.



Ray Eames

901 Washington Boulevard, Los Angeles. Hinter dieser Adresse verbarg sich in einer Garage das Studio des Designerpaars Ray und Charles Eames. Gegründet 1943, muss es eine Art Apple seiner Zeit gewesen sein, eine Fabrik der Visionen und eines antielitären, optimistischen Lebensstils. Die Eames vermittelten eine liebevolle Idee des American Way of Life: Jeder hat das Recht, auf einem richtig guten Stuhl zu sitzen. Obwohl Ray, die in New York Malerei studiert hatte, damals von vielen nur als Assistentin ihres Mannes wahrgenommen wurde, war sie es, die die Entwürfe mit neuen Farben und Formen vom strengen Funktionalismus der Konkurrenz absetzte. Eine Mitarbeiterin nannte sie einmal "das Auge des Eames-Office". Die Optik allein genügte Ray nicht. "Etwas, was gut funktioniert, ist besser als etwas, das gut aussieht", sagte sie einmal. "Was gut aussieht, kann sich verändern. Aber was funktioniert, funktioniert."

Ray Eames wurde 1912 als Bernice Kaiser in Sacramento, Kalifornien, geboren. Mit Charles Eames entwarf sie Möbel, machte Filme und konzipierte Ausstellungen. 1988 starb sie in Los Angeles.



Lina Bo Bardi

"Ich bin Architektin", sagte Lina Bo Bardi einmal."Ich reiße Wände ein." Die Italienerin hatte immer eine sehr eigene Perspektive. Nach dem Studium in Rom zog sie 1946 nach Brasilien. Dort führte sie die Lebensart des römischen Straßenspaziergangs in die Architektur ein. Ihre Bauten sollten Menschen zusammenbringen, keine Wände zwischen sie stellen. Im Kulturzentrum SESC Pompéia, einer von ihr umgebauten Fassfabrik in São Paulo, kommen bis heute Paulistas aller Generationen zusammen: Es gibt eine Bücherei, mehrere Turnhallen, ein Theater, ein Restaurant, eine Töpferei. Auch der schalenförmige "Bowl Chair", den Lina Bo Bardi 1951 entwarf, sollte das Gesellige fördern: Er ist nicht nur stapelbar, sondern machte auch das Fläzen salonfähig. Wenn Arne Jacobsens berühmtester Sessel wie ein Ei aussehen sollte, dann schuf Lina Bo Bardi mit ihrem ein Nest. "Stühle", sagte sie einmal, "kann doch jeder."

Lina Bo Bardi wurde 1914 in Rom geboren und starb 1992 im brasilianischen São Paulo. Zu ihren wichtigsten Entwürfen zählt das Museu de Arte de São Paulo (MASP).



Ettore Sottsass

Auf einer Reise durch Indien fiel dem italienischen Designer Ettore Sottsass auf, dass dort selbst die armen Leute in bunten Häusern wohnten und farbige Kleider trugen. Wie grau Europa dagegen doch war! Mit der ferrariroten Schreibmaschine "Valentine" brachte er erst einmal Farbe in die graue Bürowelt. Für einen seiner Spiegel entwarf er einen Rahmen, der an eine glamouröse Haarmähne erinnert. Sein Leben lang hat sich Ettore Sottsass mit seinen Lampen, Regalen und Hockern allem Beigen, Praktischen und Geschmackssicheren widersetzt. Viele seiner bonbonbunten, kubistisch anmutenden Entwürfe lassen Kindheitserinnerungen an Legonachmittage und Zirkusbesuche aufkommen. Witz, Gefühl und Sinnlichkeit waren ihm wichtiger als Zweckmäßigkeit. "Was nützt eine perfekt entworfene Tür", fragte Sottsass einmal, "wenn dahinter jemand lauert, der dich umbringen will?"

Ettore Sottsass wurde 1917 in Innsbruck geboren und ließ sich 1946 als Designer in Mailand nieder. Mit dem Design-Kollektiv Memphis wurde er weltberühmt. Sottsass starb 2007 in Mailand.