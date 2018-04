Deutschland Orte, die auf -bach enden

Orte, die auf -bach enden Orte, die auf -bach enden © Laura Edelbacher

Karte: Alle 3606 Gemeinden, Städte und Stadtteile, deren Namen auf -bach enden

Fast wie mit dem Lineal gezogen geht ein waagerechter Strich durch Deutschland, etwa auf der Höhe von Kassel. Südlich davon liegen die allermeisten der 3606 Gemeinden, Städte und Stadtteile, deren Namen auf -bach enden. Im 8. Jahrhundert fingen die Menschen an, ihre Siedlungen nicht mehr nur nach Personen zu benennen, sondern auch nach der Lage. So entstanden die Achenbachs und Zweifelbachs, allein von den Breitenbachs gibt es heute 20. Im Norden sprach sich der Bach damals nicht "Bach", sondern "Bek" oder "Beck". Ortsnamen, die mit diesen Silben enden, konzentrieren sich darum bis heute im Norden. Sie sind deutlich seltener – die Bach-Namen kommen rund zehnmal so häufig vor. Wahrscheinlich sind diese zahlreicher, weil man im Süden, wo es oft bergig oder zumindest hügelig ist, häufig Siedlungen im Tal gründete. Und dort war ein Bach selten fern. Man hätte den Ort damals auch -tal oder -thal nennen können, doch das geschah seltener. Offenbar war der Bach damals einfach beliebt, ob als plätscherndes Gewässer oder als klangvolles Wort.

Quelle Kleiner Atlas der Siedlungsnamen, Leibniz-Institut für Länderkunde