Eero Aarnio Das 85-jährige Kind

Heute Nacht hat es ihn wieder aus seinen Träumen gerissen. Das Bild einer Tischlampe, er sah die Umrisse ganz klar vor sich: ihre Form von vorn, ihre Form von hinten. Als er sich aus dem Bett erhob, muss es vier oder fünf Uhr morgens gewesen sein. Er tapste in die Küche, machte sich einen Kaffee und setzte sich an seinen Schreibtisch. Durch die breiten Fenster sah er, wie sich die Dunkelheit in den Morgen verabschiedete. Er griff sich einen seiner blauen Bleistifte und begann zu zeichnen. Erst als er die Schritte seiner schlaftrunkenen Frau hörte, schaute er auf. "Pirkko!", rief er ihr zu, "ich habe eine richtig gute Idee!"

Der 85-jährige finnische Designer Eero Aarnio hatte in seinem Leben viele gute Ideen. So viele, dass er in seiner 50-jährigen Karriere so ungefähr jeden Preis gewonnen hat, den sein Land und die Designwelt zu vergeben haben. Seine bunten Stühle, Lampen und Tische aus Plastik wurden in Berlin, Mexiko-Stadt und Osaka ausgestellt. Seine Retrospektive im Designmuseum von Helsinki 2016 war die erfolgreichste Ausstellung der vergangenen Jahre. In Japan haben sie eine Manga-Figur nach ihm benannt (Aaroniero Arruruerie), in Amerika hat ihn die New York Times nicht nur mehrfach porträtiert, sondern ihn auch – darauf ist er besonders stolz – in mehreren Kreuzworträtseln als Lösungswort abgefragt.

Unter den exzentrischen Designern, die unsere Art zu leben, zu sehen und zu denken geprägt haben, sticht Eero Aarnio hervor. Nicht nur, weil er ein Leben zwischen Krieg, Ruhm, Absturz und wieder Ruhm geführt hat. Sondern auch, weil man erst nach einem Besuch bei ihm begreift, was wirklich hinter dem abgenutzten Begriff Enfant terrible steckt.

Um Eero Aarnio zu besuchen, muss man von Helsinki 30 Kilometer mit dem Bus nach Nordwesten fahren, an einer Kreuzung im Niemandsland aussteigen und einen stillen Waldweg hinunterlaufen. Selbst Mitte März ist er noch von einer dicken Schicht aus grauweißem Schnee bedeckt. Eero Aarnio lebt in einem Haus, das gleichzeitig sein Studio und ein Museum seiner Werke ist. Japanische Touristen sind schon hierhergepilgert, Designfans aus Australien haben einen Besuch im Jahr 2020 angefragt. Ein Porsche steht vor der Tür, sein Porsche.

Eero Aarnio reißt die Haustür eher auf, als dass er sie öffnet, "Aaaah! Willkommen!" Hinter ihm eilt seine Frau Pirkko herbei, dann die 56-jährige Tochter Rea, die aus Amerika zu Besuch ist und beim Gespräch ins Englische übersetzt. Den Finnen sagt man gern nach, dass sie so kühl und wortkarg seien, doch diese Familie empfängt die Reporterin wie eine verlorene Tochter: "Brauchen Sie Hausschuhe? Ist Ihnen kalt?" Mit dem Enthusiasmus eines Reiseführers läuft Aarnio durch sein Haus und erklärt das Gefälle des Bodens, das Material der Skylight-Fenster, die Wichtigkeit des Kamins ("Als vor zehn Jahren einmal der Strom ausfiel, haben wir darin Kartoffeln gebraten"). Das Erdgeschoss besteht aus einem großen offenen Raum, die Fensterfront gibt den Blick auf einen verschneiten See frei. Es ist so gemütlich wie einem Hygge-Werbespot. Und so bunt wie in einem Bällebad.

Vor dem Wohnzimmerfenster hängt ein schwarzer Stuhl in einem überdimensionierten Ring von der Decke. Eine Herde von acht weißen, roten, blauen, gelben und schwarzen Hunden aus Plastik bewacht die Ecke neben Aarnios Schreibtisch. Ein rosafarbener Plastikdinosaurier weist den Weg in die Küche.

Mit väterlicher Zärtlichkeit nennt er die Namen seiner Kreaturen: Ring Chair. Puppy. Dino.

Frage an den Designer: Kommen hier manchmal Kinder vorbei?

Seine buschigen Augenbrauen fahren nach oben. "Nein, wieso?"

Ach, einfach so.

"Aber ich habe das hier!"

Er zeigt auf einen weißen Holzbalken, der den Wohn- vom Arbeitsbereich trennt. Schwarze und weiße Modelle aus Plastik stehen darauf, sie bilden eine lustige Parade von Tieren, Bäumen und Geistern. Aus manchen hat er bereits Möbel gemacht, aus anderen (noch) nicht. Es sind die Formen und Figuren aus seinem Kopf. "Meine Assistenten!", sagt er stolz.

Man würde denken, dass ein Mann in seinem Alter etwas Großväterliches ausstrahlen würde, doch Eero Aarnio erinnert eher an einen aufmüpfigen Jungen. Vielleicht liegt es an den Haaren, die verwuschelt zur Seite geschoben sind. Vielleicht an der Stimme, die zwar tief und kratzig klingt, aber auch warm und fröhlich. Er trägt einen blauen, sportlichen Pulli mit aufgeknöpftem Kragen, dazu eine Vintage-Uhr von Omega. Er lässt sich in ein großes Sofa aus weißem Stoff sinken und lehnt sich zurück. Seine Frau stellt ein Tablett mit Kaffee und Gebäck ab, er nimmt sich eine selbst gebackene Zimtschnecke und beißt hinein. Draußen auf dem zugefrorenen See zieht ein Langläufer seine Bahnen, und Eero Aarnio erzählt von seiner Jugend im Krieg. Nun merkt man, dass er das Kind einer anderen Ära ist.