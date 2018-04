Die großen Fragen der Liebe Hätte sie nicht Okay sagen sollen?

Die Frage: Corinna und Yvonne sind befreundet, ihre beiden Männer ebenfalls. Ein paarmal waren sie auch zusammen im Urlaub. Eines Abends sieht Corinna in einem Restaurant an einem Tisch Yvonne im zärtlichen Gespräch mit einem Mann, den sie nicht kennt. Irgendwann fällt Yvonne auf, dass Corinna sie beobachtet, sie kommt an ihren Tisch, begrüßt sie und stellt ihr den Unbekannten vor, er sei ein befreundeter Kollege. "Aber bitte erzähl unseren Männern nichts davon", bittet Yvonne. "Du weißt ja, wie eifersüchtig mein Mann ist, und deinem traue ich zu, dass er aus Männersolidarität tratscht!" Corinna ist die Szene peinlich, sie seufzt ein Okay. Auf dem Heimweg ärgert sie sich über Yvonne – und über sich selbst: Warum hat sie etwas zugestimmt, das sie nicht okay findet?

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Corinnas Ärger ist verständlich, denn Yvonne hat sie überrumpelt und ihr etwas aufgenötigt, was Corinna selbst entscheiden möchte. Obendrein hat sie versucht, die Freundin zur Komplizin zu machen. Corinna hat das geschehen lassen. Wenn ihr an der Beziehung zu Yvonne und ihrem Mann gelegen ist, sollte sie Yvonne erklären, dass sie sich nicht auf deren Sicht festlegen lassen will, sondern erst einmal Zeit braucht, um herauszufinden, wie es weitergehen kann. Bisher waren Corinna und Yvonne Teile loyal verbundener Paare. Welche Folgen es für die Freundschaft hat, wenn Yvonne die Männer ausgrenzen möchte, Corinna aber nicht, das muss sich erst noch zeigen. Yvonne sollte sich auf das Taktgefühl ihrer Freundin verlassen, nicht auf deren Gehorsam.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Zuletzt erschien sein Buch "Die Seele des Psychologen. Ein autobiografisches Fragment" (Orell Füssli)

Haben Sie auch eine "große Frage der Liebe"? Schicken Sie eine Mail an liebeskolumne@zeit.de.