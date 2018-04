Harald Martenstein Über Antifa-Kämpfer

Lieber P, nach der Frankfurter Buchmesse hattest Du mir geschrieben, dass Du Dich dort an den Aktionen gegen rechte Verlage beteiligt hast. Du wolltest wissen, was ich davon halte. Soweit ich weiß, hat die Messeleitung die Standnummern der Verlage bekannt gegeben, die sie für rechts hält, und der Börsenverein des Buchhandels hat zu "aktiver Auseinandersetzung" mit diesen Messeteilnehmern aufgerufen. Daraufhin wurden die Stände geplündert.

Die einzige Waffe, die ich in politischen Auseinandersetzungen für zulässig halte, ist das Wort, jedenfalls dann, wenn auch mein Gegenüber sich an dieses Prinzip hält. Das wäre eine kurze Antwort. Sie reicht aber nicht. Jetzt gab es ja auch den Streit über den Schriftsteller Uwe Tellkamp, ich spare mir die Details. Viele Kollegen schrieben, dass man ihm widersprechen müsse, dies habe nichts mit Zensur zu tun. In der Berliner Zeitung hieß es über Tellkamp, er wolle das, "was die neofaschistischen Kräfte in diesem Land fordern". Das ist recht nahe am alten DDR-Sound, eine echte Diskussion klingt anders.

Mann, wir sind doch beide gebildet genug, um zu wissen, dass "rechts" nicht das Gleiche ist wie "faschistisch". Wenn Du durch die politische Landschaft eine dünne Linie ziehst, dann steht jeder entweder rechts oder links von dieser Linie, zumindest ein bisschen. Es gibt gute rechte Autoren, das wissen wir beide, nimm Houellebecq. Reagan, de Gaulle und Adenauer waren rechte Politiker, aber keine Nazis. Wollt Ihr Antifa-Kämpfer wirklich ein sinnvolles Tabu, Nazi-Parolen betreffend, auf alles ausdehnen, was Euch irgendwie gegen den Strich geht?

Ich muss Bücher gar nicht gelesen haben, um ihre Verlage und Autoren gegen Angriffe in Schutz zu nehmen. Dir genügt es, wenn Bücher angeblich "rechts" sind. Mir genügt, dass sie legal sind. Sicher wirst Du mir jetzt Zitate aus diesem oder jenem Buch senden, die auch ich empörend finde. Aber darum geht es gar nicht. Darüber, welches Buch erlaubt ist, sollen Gerichte entscheiden, nicht Deine oder meine Befindlichkeiten. Da sage ich: Wehret den Anfängen. Es gibt noch ein paar andere Perlen aus dem Zitaten-Schatzkästlein, die mir da einfallen, "Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden", Rosa Luxemburg, oder Voltaire: "Ihre Meinung ist das Gegenteil der meinigen, aber ich werde Ihr Recht verteidigen, sie zu äußern." Wollt Ihr alles verraten, was gut ist am Erbe der Linken?

Jetzt wirst Du mir sagen, dass ein neuer Faschismus droht, und wirst mir rechte Gewalttaten schildern. Komm, so blind bist Du nicht, dass Du nicht den Unterschied zwischen einem Konservativen und einem NPD-Schläger erkennst. Du kannst nicht jedem, der rechts denkt, alle rechtsextremen Verbrechen ans Bein binden, Du, der Du großen Wert legst auf den Unterschied zwischen frommen Muslimen und Islamisten. Und Du kannst auch nicht ernsthaft behaupten, dass Intoleranz und politische Gewalt nur bei den Rechten vorkämen. Wer hat mehr Tote auf dem Gewissen, Stalin oder Hitler? Kommt drauf an, wie man rechnet.

Nehmen wir an, Du liegst richtig: Die AfD führt den Faschismus ein, wenn sie erst mal die Mehrheit hat. Glaubst Du, diese Gefahr wird geringer, wenn man Autos anzündet oder Stände verwüstet? Das Gegenteil ist der Fall. Jeder, der schwankt, wird nach solchen Aktionen denken: Die AfD hat recht, es droht die linke Meinungsdiktatur. Wenn Du gegen Rechts kämpfen willst, dann zeig, dass Du Deine Werte ernst nimmst, Respekt, Friedfertigkeit, Vielfalt, und zwar jederzeit bei jedem.

