Das war meine Rettung "Ich war ihr Püppchen und ihr Ausstellungsstück"

ZEITmagazin: Frau Reiners, in Ihrem ersten Roman haben Sie mit Bärbel eine echte Misanthropin zur Protagonistin gemacht. Was zeichnet einen Menschen aus, der die Welt um sich herum aufgegeben hat?

Marie Reiners: Angst vor der Welt. Ich würde Bärbel als Soziopathin bezeichnen. Sie hatte eine sehr einsame Jugend und hat sich danach in sich selbst zurückgezogen.

ZEITmagazin: War es ein Vergnügen, eine Figur zu schaffen, die sich die Welt vom Hals hält?

Reiners: Absolut. Vor allem, wenn man wie ich eigentlich Drehbuchautorin ist. Ich glaube, es ist unmöglich, so eine Figur innerhalb des Fernsehens zu erschaffen.

ZEITmagazin: Warum?

Reiners: Zu edgy, zu sperrig, optisch nicht attraktiv genug.

ZEITmagazin: Welche Wahrheiten, die Sie über das Leben gewonnen haben, konnten Sie Bärbel in den Mund legen?

Marie Reiners 57, war bislang Drehbuchautorin fürs Fernsehen. Sie entwickelte die erfolgreiche Krimi-Komödie Mord mit Aussicht mit Caroline Peters als Kriminalkommissarin in der Eifel. Frauen, die Bärbel heißen ist ihr erster Roman, er ist gerade bei Fischer Scherz erschienen

Reiners: Vor allem was ihre Kindheit und Jugend angeht, habe ich viel von mir verarbeitet. Zum Beispiel Weltflucht, das kenne ich aus meiner eigenen Kindheit in den sechziger Jahren. Mit vier Jahren lernte ich lesen und zog mich ständig in ein Baumhaus zurück, das ein Nachbar für mich errichtet hatte. Meine Eltern führten eine sehr unglückliche Ehe, und die Bücher waren meine Rettung aus dieser bedrückenden, oft von Streit erfüllten Atmosphäre. Sie waren die klassische Kriegsgeneration. Mein Vater war mit 18 Jahren noch eingezogen worden und hatte im Krieg ein Bein verloren. Er kam zurück mit dem Gefühl, nicht mehr vollwertig zu sein. Er lernte meine Mutter kennen, sie haben geheiratet, aber hatten sich nicht viel zu sagen. Ich glaube, sie haben nur aus Angst geheiratet, aus Angst, alleine zu sein, aus Angst, ein Leben zu führen, das unüblich ist. Meine Mutter war altmodisch, auf Reinlichkeit und Ordnung bedacht, wenig gebildet. Mein Vater war Versicherungsjurist, durchaus ein Genießer. Er stürzte sich in die Arbeit und war so gut wie gar nicht mehr zu Hause. Während meine Mutter darum bemüht war, keinen einzigen Fingerabdruck länger als zehn Sekunden auf irgendwelchen Möbeln zuzulassen. Ich war ihr Püppchen und ihr Ausstellungsstück. Sie hat mich natürlich sehr geliebt, aber ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, ihrem Ordnungsdrang zu entgehen. Als ich eingeschult wurde, hatte ich furchtbare Angst vor den Mitschülern, denn ich hatte bis dahin keine anderen Kinder gesehen. Die brächten ja nur Dreck in die Wohnung, fand meine Mutter. Also hatte ich immer alleine im Garten gespielt und mich entsetzlich gelangweilt, bis ich die Bücher für mich entdeckte.

ZEITmagazin: Wie haben Sie mit vier Jahren das Lesen gelernt?

Reiners: Ich liebte Geschichten, aber meine Eltern lasen mir nicht vor, das tat meine Oma. Da ich die aber nicht so häufig sah, wollte ich es selber können, Oma brachte es mir bei. Ich habe dann den Bücherschrank meiner Eltern geplündert. So las ich Bücher, die nicht für Kinder gedacht waren. Zum Beispiel ein Buch mit dem Titel Daddy und Do von Robert Pilchowski, eine Inzest-Geschichte!

ZEITmagazin: Was hat Sie daran fasziniert?

Reiners: Dass es möglich ist, dass die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern fließend sein können. In dem Roman heiratet ein junger Mann eine ältere Frau, die schon eine Tochter hat. Sie gehen zusammen nach Indien, betreiben eine Teeplantage, aber irgendwann stirbt die Mutter. Daddy zieht die Tochter groß, sie machen zusammen Reisen, aber sie weiß nicht, dass er nur ihr Stiefvater ist. Als sie sich in ihn verliebt, hat sie irrsinnige Schuldgefühle.

ZEITmagazin: Wie kann man als Vierjährige eine solche Geschichte verstehen?

Reiners: Ich weiß nicht, ob ich sie verstanden habe. Aber ich habe sie immer und immer wieder gelesen. Einmal kommt es auf der Plantage zu einem Amoklauf, und Daddy rettet die Tochter, indem er sich selber in Gefahr bringt. Das beeindruckte mich, weil es so völlig außerhalb meiner Welt war. Mein Vater hatte sich für mich als Kind nie interessiert.

ZEITmagazin: Haben Sie Ihre Eltern später auf Ihre Kindheit angesprochen?

Reiners: Meine Mutter hat es einfach abgestritten und gesagt, ich hätte falsche Erinnerungen. Sie blieb ihr Leben lang in der Rolle des Opfers: die von ihrem Mann nicht geliebte Ehefrau. Mein Vater hingegen hat sich entschuldigt. Er sagte, er sei so unglücklich gewesen zu Hause, dass er keine Beziehung zu mir aufbauen konnte. Ich musste erst 18 werden, damit er entdeckte, dass ich ein Mensch bin, für den er sich interessieren konnte. Ab da hat sich unser Verhältnis geändert. Wir sind dann oft zusammen in den Urlaub gefahren und hatten eine enge Bindung. In gewisser Weise hatte ich als Kind die Kriegstraumata meiner Eltern geerbt.

