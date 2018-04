Organza-Jacken Total transparent

Der Sommer kommt reichlich durchsichtig daher. Bei Max Mara, Maison Margiela und Giorgio Armani sehen wir Jacken aus Organza, und Dries Van Noten hat aus dem zarten Gewebe sogar einen Trenchcoat geschneidert. Ein Kleidungsstück aus Organza erweckt den Anschein, als trüge man fast nichts: Der transparente Stoff definiert nur die Form und lässt ansonsten vor allem die Lagen der darunterliegenden Kleidung oder aber die bloße Haut hervorschimmern.

Organza ist ein Stoff mit einer abwechslungsreichen Geschichte, die schillernde, aber auch sehr profane Aspekte hat. Es wird vermutet, dass der Name mit der heute turkmenischen Stadt Köneürgenç zusammenhängt. Sie hieß einst Gurgandsch und lag an der Seidenstraße. Bis zu ihrer Zerstörung im Jahr 1221 und auch später nach ihrem Wiederaufbau unter dem Namen Urgentsch galt sie als eine der blühendsten Metropolen des Orients. Gurgandsch war ein Zentrum des Stoffhandels. Viele venezianische Kaufleute gingen dort ihrer Arbeit nach. Organzi soll der mittelalterliche italienische Name für die Stadt gewesen sein. Man assoziierte mit ihr allerfeinste Seidengewebe.

Organza ist ein Material, aus dem traditionell festliche Kleider gemacht wurden, die nur für einen einzigen Anlass bestimmt waren. Das Gewebe schimmert unterschiedlich, je nachdem, wie das Licht einfällt. Außerdem lässt sich Organza sehr leicht drapieren. Die Schneider der Pariser Haute Couture verwendeten es, um Kleider komfortabler zu machen. Der Oberstoff sollte nirgends auf der Haut aufliegen, also wurde alles mit Organza unterfüttert.

In der Nachkriegszeit wurde Organza zunehmend nicht mehr aus Naturseide, sondern aus Polyester hergestellt. Aus dem Luxus-Tuch aus Gurgandsch wurde ein Massenstoff von der Meterrolle – das einstige Material für allerfestlichste Anlässe ist nun ein Dekostoff aus der Bastelabteilung im Baumarkt. Seitdem ist Organza das Grundmaterial für Gardinen, Tischläufer und alle möglichen anderen Scheußlichkeiten, mit denen man ein Wohnzimmer in einen Ort des Grauens verwandeln kann.

Das feine Gewebe, das man einst als Unterstoff genutzt hat, ist ein Obermaterial geworden, das man wie Baumwolle, Denim oder Leder verwendet. Natürlich sind die neuen Jacken aus Organza heute wesentlich stabiler gearbeitet als die Brautkleider. Und sie sollen auch nicht nur einen Abend lang halten, sondern einen ganzen Sommer. Möglichst einen Sommer, in dem es nicht regnet. Jedenfalls nicht, wenn man gerade einen Mantel aus Organza trägt.

Foto: Peter Langer / Organza-Jacke von Max Mara