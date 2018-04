Patricia Urquiola "Ich verfolge Ideen manchmal obsessiv"

Ein Sonntagnachmittag im gutbürgerlichen Mailänder Viertel Città Studi. In einem zweistöckigen Hinterhaus, das früher eine Stofffabrik war, wohnt und arbeitet Patricia Urquiola, eine der gefragtesten Industriedesigner und Innenarchitekten der Welt. Sie hat Hotels wie das Mandarin Oriental in Barcelona und das Oasia in Singapur eingerichtet und gestaltet Produkte für Möbelhersteller wie B&B oder Cassina. Das Besondere an ihren Entwürfen ist, dass sie weich und kantig zugleich sind. Ein Sessel etwa hat eine streng geometrisch strukturierte Oberfläche, ist aber so behaglich wie eine Umarmung. Patricia Urquiola ist an diesem Tag gekleidet wie ihre Entwürfe: elegant und gemütlich. Die 56-Jährige trägt ein dunkelblaues, weites Oberteil, luftige Hosen, Ohrringe in Gänseblümchenform und rosa Socken. Sie sitzt in ihrem Arbeitszimmer und nippt noch einmal kurz an ihrem Tee. Sie spricht schnell und viel. Tief und rauchig klingt ihre Stimme.

ZEITmagazin: Frau Urquiola, Sie sind auf dem Weg, eine Design-Legende zu werden. Wie denken Sie darüber?

Patricia Urquiola: Eine Legende hat nichts mit dem eigenen Leben zu tun. Das Einzige, was mich zufrieden macht, ist, morgens aus dem Bett aufzustehen und Ideen im Kopf zu haben, die ein bisschen größer sind als ich. Manchmal verfolge ich diese Ideen leidenschaftlich, manchmal auch schon obsessiv.

ZEITmagazin: Ist das Ihre Glücksformel? Der Versuch, Ideen umzusetzen, die bleiben?

Urquiola: Es ist meine Formel, um zu existieren. Das versuche ich meinen Töchtern beizubringen. Dass es um Ideen geht, die über die Interessen der eigenen Person hinausgehen.

ZEITmagazin: Kann man jemandem beibringen, kreativ zu sein?

Patricia Urquiola 56, im spanischen Oviedo geboren, ging während ihres Studiums nach Mailand und eröffnete dort später ihr eigenes Designbüro. Sie hat 50 Stühle und Sessel entworfen, der "Fjord"-Sessel von Moroso ist Teil der ständigen Sammlung des MoMA in New York

Urquiola: Ich glaube nicht, dass man den Menschen irgendetwas beibringt. Wenn ich an Design-Akademien unterrichte, versuche ich meine Haltung, meine Arbeitsweise zu vermitteln. Davon kann der Schüler dann einen Teil übernehmen – oder nicht. So habe ich es auch von meinem Mentor, dem Architekten und Industriedesigner Achille Castiglioni, gelernt.

ZEITmagazin: Was war seine Methode, Wissen zu vermitteln, als Sie bei ihm in Mailand studiert haben?

Urquiola: Er hatte zum Beispiel Koffer voller Scheren, die er mitbrachte. Darunter waren die Scheren eines Schneiders oder die Scheren eines Arzthelfers. All diese Produkte haben verschiedene Formen, weil die verschiedenen Berufsgruppen die Dinge anders gebrauchen. Das faszinierte ihn.

Wie eine kleine Galaxie: Die Kunstglas-Pendelleuchte "Caboche" aus dem Jahr 2005 von Foscarini. © Neven Allgeier und Sucuk & Bratwurst

ZEITmagazin: Ging es darum, dass die Form sich immer dem Zweck des Gegenstandes unterzuordnen hat?

Urquiola: Das war nur ein Teil der Idee. Es ging vor allem darum, wie das funktionale Element dem Objekt ein bisschen Flair und auch ein bisschen Magie verleihen kann. Es geht gewissermaßen um das Licht, das durch die Decke des Pantheons fällt. (Im Pantheon, einem früheren Tempel, dringt Licht durch eine Öffnung in der Kuppel in das fensterlose Gebäude. Archäologen vermuten, dass es den Römern auch als Sonnenuhr diente, Anm. d. Red.)

ZEITmagazin: Gibt es einen Gegenstand, den Sie gestaltet haben, auf den Sie besonders stolz sind?

Urquiola: Vor ein paar Jahren rief mich der Bürgermeister der Stadt Bilbao im spanischen Baskenland an, um mich für ein kulturelles Projekt zu gewinnen. Mein Vater war Baske, daher habe ich eine Verbindung zur Region. Sie wollten mit den Slow-Food-Köchen der Stadt ein Projekt ins Leben rufen, um auf die Zutaten aus der Region aufmerksam zu machen. Bilbao hat auch ausgezeichnetes Grundwasser, deshalb wurde in den Restaurants das besondere Wasser aus dem Aquädukt Bilbaos serviert. Meine Aufgabe war es, dafür einen baskischen Krug zu gestalten. Das Wasser und die Krüge wurden verkauft, die Restaurants haben das Geld für Äthiopien gespendet.

ZEITmagazin: Es treten wahrscheinlich nicht immer Menschen mit einem konkreten Auftrag an Sie heran. Wie ist Ihnen zum Beispiel die Idee für die Pendelleuchte "Caboche" gekommen?

Urquiola: Mein Mann und ich waren in Brüssel und sahen ein Geschäft, das Schmuck aus hochwertigen Kunststoffen anbot. Dort habe ich dieses Bakelit-Armband gekauft. (Urquiola holt ein Armband aus winzigen Kunststoffkügelchen aus dem Regal hinter ihrem Arbeitsplatz, das so aussieht wie eine Mini-"Caboche"-Leuchte.) Als wenig später die Firma Foscarini mich und meine Freundin beauftragte, einen Kronleuchter für sie zu entwerfen, wollten wir eine Lampe aus Plastik designen. Foscarini war zuerst dagegen, sie wollten lieber einen schönen Glas-Kronleuchter. Aber wir haben uns durchgesetzt.

ZEITmagazin: Was ist das Schönste, das Sie je gesehen haben?

Urquiola: Meine Babys nach der Geburt.