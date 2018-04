Peter Schmidt "Man muss lernen, den Stil zu brechen"

ZEITmagazin: Herr Schmidt, hätten Sie gedacht, dass Sie mit 80 Jahren noch aktiv sein würden?

Peter Schmidt: Das ist schwierig zu beantworten, da man sich leicht selbst belügt. Ich glaube, ich habe mir meinen Vater zum Vorbild genommen. Er hatte eine Gärtnerei und hat alles verkauft, bis auf sein Gewächshaus. Das behielt er bis ins hohe Alter. Weil er sich nicht vorstellen wollte, einmal nichts mehr zu tun zu haben.

ZEITmagazin: Sie sind einer der letzten Designer, die so gut wie alles gemacht haben. Produkte, Logos, Verpackungsdesign. Sie haben den Jil-Sander-Parfümflakon und das Bundeswehr-Logo geschaffen, zuletzt haben Sie dem Bocksbeutel, der Flasche für den Frankenwein, eine modernere Form gegeben. Welches Talent braucht man dafür?

Schmidt: Vielleicht Ungeduld. Ein Beruf, wo man lange tüfteln muss, bis etwas entsteht, hätte mich umgebracht. Aber Flaschen zu zeichnen, das kann man sofort umsetzen.

ZEITmagazin: Ihr großes Ding ist das Verpackungsdesign. Was macht eine gute Verpackung aus?

Schmidt: Vielfältigkeit. Selbst eine einfache Käseverpackung hat mehrere Aufgaben. Sie muss nicht nur den Käse schützen, sondern auch Lust beim Kunden auslösen. Und darf keinesfalls lügen. Eine Verpackung, die leere Versprechungen macht, löst beim Kunden nur Wut aus. Beständigkeit muss sie haben. Wenn man immer wieder korrigieren muss, ist das nicht gut. Eine gute Verpackung muss zehn Jahre lang halten.

Peter Schmidt, 80, wurde in Bayreuth geboren und hat zahlreiche ikonische Verpackungs- und Produktdesigns erschaffen. Großen Erfolg derlangte er mit seinen Entwürfen von Parfümflakons. Er lebt in Hamburg, wo er mit Partnern die Agentur Peter Schmidt, Belliero & Zandée (PSBZ) leitet.

ZEITmagazin: Welche Verpackung ist ein Ärgernis?

Schmidt: Ich finde die Mogelpackungen in der pharmazeutischen Industrie unanständig. Sie machen eine große Verpackung auf, und darin ist nur eine kleine Tube. Das macht die Industrie nur, um Platz im Regal zu verdrängen.

ZEITmagazin: Was ist das größte Problem, das Design heute hat?

Schmidt: Alles sieht gleich aus. Ich glaube, das ist ein Ergebnis der Marktforschung. Die ist ein großes Missverständnis. Alle Dinge, die heute erfolgreich sind, sind von Leuten entworfen worden, die einen großen Gedanken hatten – und nicht etwa Marktforschungsergebnisse. Hätte man die Milka-Kuh in die Marktforschung gegeben, hätte man vermutlich desaströse Ergebnisse erhalten.

ZEITmagazin: Aber jeder würde doch sagen, dass es bei Produkten wichtig ist, sich von anderen zu unterscheiden.

Schmidt: Ja, aber das wird nie Ergebnis einer Befragung sein. Da werden 20 Menschen in einen Raum gesetzt, sie schauen Entwürfe an, und nachher wird gefragt, was ihnen am besten gefallen hat. Das ist meistens das, was man schon kennt. Und die Leute, die man wirklich gern als Käufer hätte, haben doch keine Zeit, sich zwei Stunden in eine alberne Befragung zu setzen.

Peter Schmidt und Jil Sander lernten sich auf einer Party kennen. Zuerst entwarf er ihr Firmelogo, später Flakons für ihre Düfte. © Neven Allgeier und Sucuk & Bratwurst

ZEITmagazin: Was war Ihre beste Idee?

Schmidt: Die einfachste: der Rat, aus der Marke Boss Hugo Boss zu machen. Unter Hugo Boss stellte man sich eine Person vor. Das ist viel emotionaler.

ZEITmagazin: Was kann man in puncto Gestaltung des eigenen Lebens von Ihnen lernen? Wie soll ich einen Raum einrichten?

Schmidt: Man sollte alle Dinge in einen bestimmten Zusammenhang bringen, so wie ein Vogel, der mit viel Aufwand sein Nest baut. Viele Wohnungen, die ich sehe, sind lieblos.

ZEITmagazin: Aber die Menschen wollen doch eigentlich auch eine schöne Wohnung haben? Was geht da schief?

Schmidt: Man muss lernen, den Stil zu brechen. Es hilft nichts, wenn einfach alles teuer und perfekt zusammengestellt ist. Und man muss auch die familiäre Situation einbeziehen. Sich auch fragen: Wie sehen Kinder eine Wohnung? Wie muss ein riesiger Tisch auf sie wirken? Oft haben Kinder irgendwo eine Spielecke und haben mit dem Rest der Wohnung nichts zu tun.

ZEITmagazin: Wie kann man das besser machen?

Schmidt: Die Wohnung mit den Kindern wachsen lassen. Der Bereich, der ihnen zusteht, muss sich mehr öffnen. Darüber muss man mal nachdenken: Warum hat man eigentlich ein Wohnzimmer? Was soll da passieren? Sollen sich dort alle Familienmitglieder wohlfühlen, oder will ich lieber eine Art Ausstellungsraum meiner teuersten Möbel?

ZEITmagazin: Können Sie sagen, was guter Geschmack ist?

Schmidt: Guter Geschmack entsteht dann, wenn man etwas mitzuteilen hat. Ich habe in meiner Wohnung zum Beispiel einen Altar mit einer Rattenfigur aufgebaut – ich liebe Ratten, in Indien sind sie ja heilige Tiere –, er ist wunderschön. Wenn Leute meinen Altar sehen, sind sie sehr angetan davon.

ZEITmagazin: An welches Teil von Ihnen soll man sich einmal erinnern?

Schmidt: Das ist mir nicht wichtig. Ich habe mich nie mit Dingen beschäftigt, die bleiben, ich weiß, dass Dinge sich verändern müssen.

ZEITmagazin: Was sollte einmal in einer Ausstellung von Ihnen stehen?

Schmidt: Das ist mir wurscht.