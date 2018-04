Anrede Zu Protokoll

Die Flure im königlichen Palast von Stockholm sind lang und düster, alle 20 Meter eine Vitrine rechts, eine links mit angestaubten Exponaten, Fayencen, Silberware. Eine Flügeltür öffnet sich. "Bitte nehmen Sie doch Platz, Königin Silvia wird gleich kommen."

Zeit, sich umzuschauen. Mahagonisekretär, schwere Chintzgardinen, die Dekoration hat der Hof vor längerer Zeit einem Bouquet aus Seidenblumen übertragen. Dann steht man vor ihr, der Dame im türkis-grellen Schnittkostüm mit Brillantbrosche am Revers, in der hellen Strumpfhose, den Pumps. Die Besucherin stockt – von Ratlosigkeit überfallen in einer Situation, die so selten vorkommt, dass auf Routine kein Verlass ist.

Kein Hofknicks. Aber wie heißt die Anrede, schnell: "Majestät, guten Tag?" Hätte der Pressesprecher einem doch vorher verraten können. Zu spät. Vielleicht: "Guten Morgen, Hoheit"? Auf keinen Fall. Die Besucherin käme sich albern vor. Ein Titel, der Untertanengeist atmet – hat man das nötig? Wir leben schließlich nicht mehr im alten Europa, bevor die Lichter ausgingen. Wir sind gelernte Demokraten. Alle Macht geht vom Volk aus, also auch von jeder einzelnen EU-Bürgerin, auch die Macht über die Entscheidung, wie wir Vertreter einer Monarchie anreden.

Vorsicht, Fettnapf. Es geht um die Anrede und die schwierige Frage, wie damit umzugehen ist, nicht nur in Königshäusern. Egal ob im Geschäftsleben, im Berliner Politikbetrieb, auf Empfängen mit Jubilaren, Abgeordneten und ähnlichen Würdenträgern: Amtsinhaber sind es gewohnt, dass man ihnen mit besonderem Respekt begegnet. Sie unpassend anzusprechen gilt als peinlicher Fehltritt und bringt einen häufig in Verlegenheit, immer wieder auch uns Journalisten. "Hallo, Frau Merkel" – das sollte unterbleiben, nicht wahr, Frau Bundeskanzlerin? Auch "Grüß Gott, lieber Papst Franziskus" gehört sich nicht. In seinem Interview hat Giovanni di Lorenzo den Bischof von Rom als "Heiliger Vater" adressiert (ZEIT Nr. 11/17).

Anderer Fall, anderer Fallstrick: ein Termin vor einigen Wochen mit dem Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Der Kirchenfürst gilt als strenger Herr, nicht als ausnehmend liberal-geschmeidig. Obendrein hat Papst Franziskus kürzlich darauf verzichtet, Müllers Funktion als Vorsitzender der Glaubenskongregation zu verlängern. Was Aufsehen erregte. Wenn dann die nicht besonders katholikentreue ZEIT um ein Interview bittet, darf man gespannt sein, wie das abläuft. Ressortleiterin Evelyn Finger, vertraut mit dem Komment des Vatikans, sprach den Kardinal formvollendet an: "Eminenz, wie haben Sie die Weihnachtsfeiertage verbracht?", lautete ihre erste Frage (ZEIT Nr. 1/18). Der Kardinal fand das völlig selbstverständlich. Im Kreis der Kollegen musste sich Evelyn Finger später allerdings fragen lassen, ob das nötig sei, eine Vatikan-Größe als Eminenz anzusprechen. Ob man sich damit als unabhängige Journalistin nicht kleiner mache als nötig? Ob man die Regeln des Protokolls am Heiligen Stuhl so präzis beachten müsse?

Keine zwei Wochen später erschien auf den Österreich-Seiten der ZEIT ein Gespräch mit dem Wiener Erzbischof Christoph Kardinal Schönborn. Und wie eröffnete der Interviewer Julius Müller-Meiningen das Gespräch? Mit "Herr Kardinal". Was korrekt ist, aber doch etwas auffallend in der sonst so titelverliebten und titelgewohnten Alpenrepublik.

Man kann es drehen und wenden, wie man will – Titulaturen und der Umgang damit sind ein abendfüllendes Thema für Diplomaten und feinsinnige Salonlöwen und -löwinnen, die sich gern mit Spezialfällen und -erlebnissen spreizen. Aber blamiert sich wirklich jedermann und jedefrau, die sich in den Fallstricken des Benimms nicht auskennen? Haben die Regeln des Komments immer noch verdient, ängstlich eingehalten zu werden wie anno dunnemals? Und vor allem: Was ist der Unterschied zwischen Schmeichelei und angemessenem Umgang auf Augenhöhe?

Nachgefragt bei einem, dem Überblick zuzutrauen ist. "Titelgläubig, wir Deutschen? Nein, das ist längst dahin." Busso von Alvensleben, ehemaliger Chef des Protokolls im Auswärtigen Amt und Referent von Richard von Weizsäcker im Schloss Bellevue, zögert keinen Augenblick. "Wir sind viel lockerer geworden." Einen Titel zu nennen schaffe Abstand, fügt er hinzu, "das ist unerwünscht". Von oben wie von unten. "Hier in Deutschland kann es jeder halten, wie er will – und einen Kardinal mit 'Eminenz' oder mit 'Herr Kardinal' titulieren." – "Eminenz" zu sagen sei natürlich sehr höflich, "aber keine Form von Unterordnung oder gar ein Kotau, sondern vielmehr eine Geste, eine Aufmerksamkeit".

Ziemlich anders beurteilt das allerdings die Philosophin und Autorin Susan Neiman (Fremde sehen anders). Gefragt, ob die Deutschen heute unter einem Phantomschmerz leiden, nachdem sie 1918 so herzerfrischend die Throne gestürzt hatten, antwortet die in Potsdam lehrende Amerikanerin: "Es gibt immer noch Reste des Obrigkeitsdenkens. Zum Beispiel, dass bei jeder Veranstaltung zuerst die höchste anwesende Hoheit begrüßt wird, dann die zweithöchste, dann die dritthöchste und irgendwann, ganz zum Schluss, der Pöbel, die 'Damen und Herren'." Der Umgang mit Amtsträgern habe "fast etwas Kriecherisches", lautet ihre Einschätzung.

Man kann es auch niedriger hängen und das Protokoll einfach als Instrument einordnen für den respektvollen Umgang miteinander. Jede Kaste hält es anders. Adel ("Schon auf, Graf Lustig?"), Kirche ("Exzellenz, die Hostien" für den Bischof), Universität ("Herr Professor, eine Frage", mitunter bei feierlichen Anlässen inzwischen auch mal "Magnifizenz"), diplomatischer Dienst ("Frau Botschafterin"), Bundeswehr ("Herr Konteradmiral") – wer es genau wissen will, befragt Otto Krabs, Professor für Verwaltungsrecht. Sein Brevier Von Erlaucht bis Spektabilis führt sämtliche Dos and Don’ts auf, dankenswerterweise unterteilt in persönliche Anrede und schriftliche Form. Zwar unterlegt Krabs seine Erklärungen mit leiser Ironie, aber das Thema liegt ihm am Herzen, so viel steht fest.

Es liefert aber auch unterhaltsamen Stoff für Anekdoten, wenn etwas danebengeht. Welch schöne Fauxpas sind zum Beispiel Botschafter Alvensleben begegnet? Er lacht und erzählt, leider ohne Namen zu nennen: "Wenn eine Königliche Hoheit mit 'Durchlaucht' angesprochen wird – da hört man doch, wie er die Luft durch die Nase zieht und sich seinen Teil denkt." Hier kommen die fein ziselierten Unterschiede ins Spiel, die die "ehemals regierenden" von den nicht regierenden fürstlichen Familien trennen. "Durchlaucht" ist demnach schon fast eine Beleidigung für jemand, dessen Familie mal Krönchen getragen hat – wer es weiß, darf es zeigen.

Ergiebig ist auch, sich in einschlägigen Berliner Kreisen umzuhören, was für Empfindlichkeiten es gibt. So schätzte es Richard von Weizsäcker gar nicht, wenn man ihm mit "Herr Altbundespräsident" kam. So alt wollte er sich nicht fühlen. Protokollarisch korrekt war "Herr Bundespräsident von Weizsäcker", also die Amtsbezeichnung verbunden mit dem Namen. Die Anrede "Herr Bundespräsident" ist nur dem Amtierenden vorbehalten. Frank-Walter Steinmeier wird sich schon daran gewöhnt haben. Der frühere IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch ließ Journalisten durch seinen Pressesprecher rechtzeitig wissen, er wünsche auf jeden Fall mit "Mr. President" angesprochen zu werden.

Schlichter verhält es sich bei Ihrer Majestät Königin Elisabeth II. Im Film The Queen erteilt ein Hofbeamter dem frisch gewählten Labour-Premierminister Tony Blair und seiner Frau auf der Treppe im Palast schnell noch Benimmunterricht: "Es heißt Ma’am wie in Sam und nicht Ma’am wie in some . .." Woraufhin Cherie Blair, stolz und wenig königstreu, ihrem Mann eine verächtliche Grimasse zieht.

Wie gern erinnert man sich an Thomas Manns legendäre Titel-Verhohnepiepelung. Bei der Musterung für den wilhelminischen Militärdienst wirft Hochstapler Felix Krull dem Arzt so lange groteske Fantasietitel an den Kopf ("Herr Generalarzt", "Bataillonsmedikus", "Lazarettkommandant"), bis der ihn schnellstens loswerden will. Katzbuckelei als tückischer Pseudo-Respekt.

Und nun, was tun wir? Vielleicht ließe es sich so zusammenfassen: Anredefloskeln sind häufig überholte Etikette, dank Demokratisierung und Egalisierung zur Hohlform geworden. Dennoch gebietet es in manchen Fällen die Höflichkeit, einen Menschen, der ein wichtiges Amt bekleidet, auch so anzusprechen, wie er es insgeheim erwartet. Zudem schaltet man so das Risiko aus, das Gegenüber könnte gekränkt sein, einem die falsche Anrede übel nehmen und damit für unser Anliegen nicht mehr zu haben sein. Unbedingt sollte man die ganze Titelchose allerdings so lässig selbstbewusst einsetzen, dass es nicht aufgesetzt wirkt.

Zum Schluss noch einmal zurück in den Stockholmer Palast, zum Termin mit Königin Silvia. Die präzise Erinnerung lässt mich im Stich, fürchte ich, aber vermutlich habe ich meine rebellische Ader unterdrückt und "Hoheit" gestottert. Ganz normal eben, wie sie fand.

Hinter der Geschichte:

Auf die Begegnung mit Königin Silvia von Schweden war Anna von Münchhausen gespannt – sie vermutete, einen guten Gesprächsöffner zu haben: Majestät haben vor vielen Jahren das gleiche Heidelberger Mädchengymnasium besucht wie sie. Doch auf die Erwähnung dieser Schule reagierte die Monarchin eher kühl und wechselte rasch das Thema.